عرض مؤلم في إصبع قدمك الكبير يمكن أن يكون تحذيرًا لهذا المرض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يعد ارتفاع ضغط الدم حالة شائعة، وغالبًا ما لا تظهر له أي أعراض، ومع ذلك، قد يظهر على إصبع قدمك الكبير علامات تحذيرية لارتفاع ضغط الدم، وفقًا لموقع express.

يؤثر ارتفاع ضغط الدم على ملايين الأشخاص، لكن المقلق لا يزال يشار إليه على أنه "قاتل صامت" بسبب افتقاره إلى الأعراض، عندما تظهر علامات التحذير، يمكن بسهولة تفويتها أو الخلط بينها وبين شيء آخر.

على الرغم من أنك قد لا تتوقع ذلك، فقد تظهر على أصابع قدميك علامات ارتفاع ضغط الدم بشكل مقلق، ويعد النقرس شكل من أشكال التهاب المفاصل الذي يظهر من خلال النوبات المفاجئة المؤلمة.

على الرغم من أن هذه الحالة تحدث لعدد من الأسباب، إلا أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية تقول إن ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يكون أحد الأمراض التي تزيد من خطر إصابتك بالنقرس.

ووصفت كلية الطب بجامعة هافارد ارتفاع ضغط الدم بأنه "عامل خطر رئيسي" للنقرس، ومع ذلك، حتى أولئك الذين يعالجون من ارتفاع ضغط الدم يمكن أن يظلوا أيضًا معرضين لخطر الإصابة بنوبات اشتعال مؤلمة.

تشرح هافارد: "إن مدرات البول التي يتم تناولها لخفض ضغط الدم المرتفع تزيد من مستويات حمض البوليك، لذا فإن العلاج وكذلك المرض مرتبطان بمرض النقرس".

-ما هو النقرس؟

وفقا لهيئة الخدمات الصحية البريطانية، يتم الشعور بنوبات النقرس على أنها ألم مفاجئ وحارق في المفاصل، ويمكن أن يؤثر الألم على القدمين أو اليدين أو الرسغين أو المرفقين أو الركبتين، ولكنه يؤثر بشكل شائع على مفصل إصبع القدم الكبير.

يمكن أيضًا أن يصبح الجلد حول المنطقة المصابة ساخنًا ومتورمًا وأحمر اللون، وينتج هذا النوع من التهاب المفاصل عن حالة تعرف باسم فرط حمض يوريك الدم، حيث يوجد الكثير من حمض اليوريك في الجسم.

يتكون حمض اليوريك عندما يكسر الجسم البيورينات، والتي يمكن أن توجد في بعض الأطعمة، ويمكن أن تتراكم بلورات حمض اليوريك في المفاصل والسوائل والأنسجة داخل الجسم.

هذا ما يسبب أعراض النقرس المؤلمة، ولكن من المهم ملاحظة أن حمض البوليك لا يؤدي دائمًا إلى النقرس، بدلاً من ذلك، قد تكون أكثر عرضة للإصابة بالنقرس إذا كانت لديك عادات معينة في نمط الحياة أو كنت تعاني من ظروف صحية أساسية.

-ما الذي يزيد من فرص إصابتك بالنقرس؟

يمكن أن يساهم عدد من عوامل نمط الحياة والصحة في خطر الإصابة بالنقرسن وتشمل هذه:

-زيادة الوزن أو السمنة.

-تناول نظام غذائي غني بالبيورينات، تشمل الأطعمة الغنية بالبيورين بعض اللحوم الحمراء ولحوم الأعضاء وبعض أنواع المأكولات البحرية.

-تناول نظام غذائي عالي الفركتوز.

-شرب الكثير من الكحول.

الإصابة بحالات صحية معينة مثل ارتفاع ضغط الدم ومقاومة الأنسولين ومرض السكري وضعف وظائف الكلى أو متلازمة التمثيل الغذائي.

-كيف يمكنك معرفة ما إذا كان النقرس لديك مرتبطًا بارتفاع ضغط الدم؟

أفضل ما يمكنك فعله إذا كنت قلقًا من إصابتك بالنقرس أو ارتفاع ضغط الدم هو زيارة طبيبك العام، فيمكنه بعد ذلك إجراء عدد من الفحوصات لاكتشاف ما إذا كنت مصابًا بالنقرس وتحديد السبب المحتمل.

يمكن لطبيبك قياس ضغط دمك للتحقق مما إذا كان مستوى صحيًا أم لا، فيعد إجراء فحوصات ضغط الدم المنتظمة أمرًا حيويًا نظرًا لأن ارتفاع ضغط الدم غالبًا لا يكون له أعراض فورية أو ملحوظة.