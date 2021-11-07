تخلص من دهون البطن بالأكل - 10 أطعمة يمكنك تناولها يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

اكتسبت الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية شعبية كبيرة لقدرتها على تسريع عملية إنقاص الوزن، يبدو الاسم نفسه رائعًا ولكن هل الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية فعالة بالفعل؟.

تشير الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية إلى العناصر التي تستهلك طاقة أثناء هضمها أكثر من كمية الطاقة التي تقدمها للجسم، بعبارات أبسط، يمكننا القول أن تكلفة السعرات الحرارية لهضم هذه المواد الغذائية ستكون أكبر من محتواها من الطاقة.

تحتوي هذه المواد الغذائية على نسبة عالية من الألياف والمياه ونحتاج إلى مزيد من الطاقة لهضمها، يمكن أن تساعد أيضًا في إنقاص الوزن لأنها منخفضة السعرات الحرارية وتحرق المزيد من السعرات الحرارية (أثناء الهضم)، مقارنة بالأطعمة الأخرى.

ما هي الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية؟

السعرات الحرارية عنصر مهم في الغذاء وكل ما نأكله يحتوي على سعرات حرارية.

السعرات الحرارية نوعان، الأول هو السعرات الحرارية الفارغة التي ليس لها قيمة غذائية كبيرة ولكنها تحتوي فقط على سعرات حرارية وتعزز زيادة الوزن، عادةً ما تحتوي الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الألياف والماء على سعرات حرارية أقل ونحتاج إلى المزيد من الطاقة لهضمها، وتسمى هذه الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية.

إليك قائمة بالأطعمة التي يمكنك تناولها كل يوم "بدون ما تتخن"، وفقا لموقع timesofindia.

- الكرفس

يحتوي على 16 كيلو كالوري / 100 جرام، غني بالألياف وفيتامين أ وسي وحمض الفوليك، إنها واحدة من أكثر المواد الغذائية السلبية شيوعًا حيث يتم تخزين معظم قيمتها الحرارية في السليلوز، يتلقى جسمنا عددًا قليلاً جدًا من السعرات الحرارية من الكرفس لأنه مليء بالألياف غير المهضومة. يمكن إضافة الكرفس إلى عصائر الخضار والصلصة والسلطات.

- التوت

يحتوي التوت الملون مثل العنب البري والفراولة عادةً على 32 كيلو كالوري فقط لكمية نصف كوب.

يطلق على التوت الأطعمة ذات السعرات الحرارية السلبية بسبب انخفاض مؤشر نسبة السكر في الدم ومحتواها من البروتين، كما أنه يحتوي على مضادات الأكسدة التي تحمينا من مختلف أنواع السرطان.

- الطماطم

يحتوي على 19 كيلو كالوري / 100 جرام، بصرف النظر عن محتواها المائي، فهي مصدر ممتاز للألياف والبوتاسيوم وفيتامين سي.

تحتوي الطماطم أيضًا على الليكوبين، وهو أحد مضادات الأكسدة المعروفة بحمايتنا من سرطان الجلد، تضاف الطماطم إلى أطباق السلطة والبرجر والسندويشات.

- الجزر

يحتوي على 41 كيلو كالوري / 100 جرام، محتواه من فيتامين أ مفيد للعيون.

يحافظ محتوى ألياف الجزر على امتلاء المعدة لفترة أطول مما يساعد في إنقاص الوزن، يمكن أيضًا تناول الجزر على شكل عصير، وهو مثالي لتناوله خلال فصل الشتاء.

- الخيار

يحتوي على 15 كيلو كالوري / 100 جرام، تحتوي هذه الخضار على نسبة عالية من الماء وهي رائعة للتخلص من الشعور بالعطش مع توفير جميع الفيتامينات والمعادن الضرورية.

محتوى الماء الموجود في الخيار رائع للترطيب، كما توفر الألياف الغذائية وهي مفيدة لمتلازمة القولون العصبي ومرضى السكري.

الخيار هو الخضار الأكثر شعبية عندما يتعلق الأمر بالسلطات، يمكنك أيضًا إضافته إلى السندويشات.

- البطيخ

يحتوي على 30 كيلو كالوري / 100 جرام، تشمل بعض فوائد قشر البطيخ صحة القلب، وتوفير الترطيب وتنظيم ضغط الدم، بالإضافة إلى ذلك، تتمتع بذور البطيخ أيضًا بالعديد من الفوائد الصحية بدءًا من الوقاية من فقر الدم وحتى خصائص تعزيز المناعة، يعمل محتوى الماء الموجود في البطيخ والفيتامينات أ، ب 6 ، سي، جنبًا إلى جنب مع اللايكوبين كغذاء معزز للمناعة.

- التفاح

يوفر التفاح 52 كيلو كالوري / 100 جرام، ويحتوي على كمية جيدة من مضادات الأكسدة وفيتامين سي والألياف، يساعد محتوى الألياف العالي من التفاح في إنقاص الوزن ويساعد أيضًا في تعزيز الأداء الإدراكي.

"كيرسيتين"، أحد مضادات الأكسدة الموجودة في التفاح، يرتبط أيضًا بتقليل خطر الإصابة بمرض السكري من النوع 2، كما يقول المثل القديم، "تفاحة في اليوم تغنيك عن الطبيب"، مجرد تناول تفاحة واحدة في اليوم يجنبك الكثير من المشاكل الصحية.

بروكلي

يحتوي البروكلي على 34 كيلو كالوري / 100 جرام، محتواه من فيتامين أ يحسن الرؤية، محتوى الكالسيوم والفوسفور وفيتامين K ضروري لنمو العظام بشكل صحي، يساعد الحديد وحمض الفوليك على منع فقر الدم.

Kaempferol ، الفلافونويد الموجود في البروكلي، له خصائص مضادة للالتهابات، البروكلي غني أيضًا بحمض ألفا لينولينيك (ALA) الضروري لنمو الدماغ وتطوره، يمكنك تقليب البروكلي في بعض الزبدة أو إضافته إلى المعكرونة.

الكوسة

تحتوي فقط على 17 كيلو كالوري / 100 جرام، مليئة بالعديد من الفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة الهامة، هذا يحتوي على نسبة عالية من الألياف وعدد قليل من السعرات الحرارية، تلعب الألياف دورًا مهمًا في عملية الهضم، يلعب Zeaxanthin الموجود في الكوسة دورًا مهمًا في منع الإجهاد التأكسدي وتحسين صحة العين.

يمكن إضافة الكوسة إلى الشوربة أو يمكن تسويتها مع الخضار الأخرى.

الخس

يوفر حوالي 15 كيلو كالوري / 100 جرام، يساعد محتواه من فيتامين سي والكالسيوم وفيتامين ك وفيتامين أ في تقوية المناعة، يساعد محتوى الألياف في الخس في إنقاص الوزن، كما أنه يرتبط بصحة القلب والحفاظ على صحة العين، يمكن إضافة الخس إلى السندويشات والسلطات واللفائف.