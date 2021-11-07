8 قواعد لتعليم أطفالك فن الإتيكيت مع زملاء الفصل «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - ماما

احتكاك الطلاب ببعضهم داخل الفصل الدراسي ربما ينتج عنه بعض المشاكل والخلافات البسيطة، سواء بين الفتيات ببعضهن أو بين البنات والأولاد، لذلك على الأمهات تعليم أولادها بعض القواعد والإتيكيت الخاص بفن التعامل بين الأولاد والبنات في المدرسة.

بحسب ما ذكرته نادين جاد، خبيرة الإتيكيت، التي تحدثت مع الإعلامية ياسمين نور الدين، في برنامجها «جروب الماميز» عن إتيكيت المدارس، ضمانًا لتكوين صداقات جيدة بين الطلاب وبعضهم، وعدم مضايقة أحد، وأيضًا عن كيفية التعامل مع الطلاب الجدد.

ومن بعض القواعد التي وضعتها «نادين» خبيرة الإتيكيت عن فن التعامل مع الزملاء:

قواعد التعامل بين زملاء الدراسة

- توعية الفتيات جيدًا بوجود بعض الأحاديث الخاصة التي لا يمكن التحدث بها حتى مع صديقاتها الفتيات.

- مراعاة المساحة الشخصية بين الولد والبنت في الفصل «مينفعش أنه يخبط فيها أو يهزر معاها بالإيد، يخلوا فيه حدود في التعامل».

- عدم السخرية بينهم، خاصة إذ وجد زميل لهم ضعيف دراسيًا «ميتريقوش على حد خاصة لو مش شاطر يقربوا منه ويساعدوه».

- التعود على مساعدة بعضهم والسؤال المتواصل «يتعاملوا مع بعض بطريقة لطيفة ويساعدون بعضهم».

- التشجيع على الأنشطة الجماعية.

- إذا كان زميل جديد لهم فلا بد من التعاون معه على الاندماج بينهم.

- إذا كنت زميلا جديدا لهم فلا بد من عدم التعامل بنظرة تعال أو لفت الانتباه «بلاش أنك تستعرض أمامهم وتكون لطيف».

- في حال حدوث تنمر باستمرار من بعض الزملاء يمكن الاستعانة بالأخصائية الاجتماعية.

- التعود أيضًا على الالتزام بمواعيد المدرسة والطابور.