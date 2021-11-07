أهم فوائد الخردل المذهلة.. ماذا يحدث للرئتين عند استنشاقه؟

القاهرة - سمر حسين - صحة

بات الخردل واحدًا من التوابل الشائعة بسبب نكهته الفريدة والقوية والحارة، إذ يدخل في تحضير السلطات بأنواعها والسندويتشات والوجبات السريعة، فضلًا عن قيمته الغذائية العالية، لذلك نستعرض خلال التقرير أهم فوائد الخردل التي يحصل عليها الجسم في حال تناوله، حسب موقع «recipes» العالمي.

أهم فوائد الخردل للجسم

1- الخردل غني بالبروتينات والألياف وفيتامينات «ج» و«ب».

2- يساعد الخردل في تخفيف الشعور بآلام العضلات، وحدوث اضطرابات الجهاز التنفسي.

3- يساعد الخردل في علاج الكثير من الأمراض المزمنة كالسرطان والسكري.

4- يشتهر الخردل بخصائصه التي تساعد في التخلص من أي نوع من تشنج العضلات، كما يمكن أن يساعد تناول ملعقة صغيرة من مسحوق الخردل الأصفر في الحفاظ على قوة العظام والمفاصل والعضلات لأنه مصدر جيد للبوتاسيوم والكالسيوم.

5- يعد الخردل مزيلا جيدا لتطهير مجرى الهواء من المخاط.

6- يساعد استنشاق بخار بذور الخردل الساخنة، أو الغرغرة بشاي الخردل على طرد المخاط من الحلق والرئتين.

7- يساعد زيت الخردل المصنوع من بذور الخردل الصفراء في الحصول على راحة سريعة من أي نوع من الألم، بما في ذلك آلام التهاب المفاصل.

9- كما أن الخردل الأصفر غني بالدهون الأحادية غير المشبعة والدهون المتعددة غير المشبعة التي تساعد في موازنة مستويات الكوليسترول.

10- تناول معلقة واحدة من الخردل، تقلل من مستويات الكوليسترول الضار ويزيد من مستوى الكوليسترول الحميد في الجسم، وبالتالي يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

11- يعد أيضًا علاجًا منزليًا فعالًا للتخلص من رائحة الفم الكريهة، وذلك من خلال وضع ملعقة صغيرة من زيت الخردل الأصفر في فمك وتحريكه لمدة دقيقة تقريبًا، ثم شطف الفم جيدًا بالماء.