الامارات | ضبط مراهق بحوزته سكين على متن قطار سريع آخر جنوب ألمانيا

شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مراهق بحوزته سكين على متن قطار سريع آخر جنوب ألمانيا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أبلغ مضيف قطار في ألمانيا عن وجود مراهق/16 عاما/ بحوزته سكين على متن قطار سريع طراز (آي إي سي).

يأتي ذلك بعد وقوع عملية طعن نفذها أمس السبت شاب على متن قطار من نفس النوع في المسافة بين مدينتي ريجنسبورغ ونورنبرغ جنوبي ألمانيا.

من جانبها، ذكرت الشرطة الاتحادية الألمانية أنه لم يصدر أي تهديد من المراهق في أي وقت.

وبحسب الشرطة، فإن المراهق كان قد صعد القطار المتجه من هامبورغ إلى ميونخ مساء أمس السبت في مدينة اوجسبورج جنوب ألمانيا.

واكتشف مضيف القطار في كم المراهق سكينة وبخاخا للدفاع عن النفس.

واتفق المضيف والشرطة على أن يصل القطار إلى المحطة الرئيسة في ميونخ كما هو مخطط وكانت الشرطة تنتظر هناك، وعندما لاحظ المراهق وجود أفراد الشرطة حاول الهروب وألقى بالسكين على الخط الحديدي أسفل قطار آخر لكن الشرطة أفشلت محاولته وضبطت السكين والبخاخ.

وتحقق الشرطة حاليا في الواقعة التي تتضمن مخالفتي مقاومة السلطات وانتهاك قانون حيازة السلاح.

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