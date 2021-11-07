تفاصيل خطوبة شقيقة علي معلول.. «القمة» حرمت لاعب الأهلي من الحضور «صور»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

احتفلت أحلام معلول، شقيقة التونسي علي معلول جناح نادي الأهلي بخطوبتها في تونس خلال الأيام القليلة الماضية.

وظهرت «أحلام» شقيقة علي معلول بفستان بسيط باللون الأبيض، تميز بكونه مزين بالورد المفرع من أعلى، مع حمالات رفيعة، منفوش قليلًا من الستان، مع تاج من الورد الطبيعي على رأسها، والمكياج الهادئ.

علي معلول لم يحضر حفل الخطوبة

ولم يخدم الحظ اللاعب علي معلول في حضور حفل خطوبة شقيقته بسبب تواجده بالقاهرة أثناء استعدادته لمباراة القمة، التي جمعت بين الأهلي والزمالك، وانتهت بفوز الفريق الأحمر بخمسة أهداف مقابل ثلاثة للقلعة البيضاء.

والتقطت عدسات الكاميرات حضور اللاعب لحفل الخطوبة من خلال خاصية «الفيديو كول» فقط.

من هي شقيقة علي معلول؟

تُدعى أحلام معلول.

ظهرت معه في عدة لقطات عائلية وصورا تذكارية من قبل.

يتابعها أكثر من 18 ألف متابع عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

تغلق حسابها الشخصي لاحتفاظها بالخصوصية.

احتفلت بخطوبتها منذ عدة أيام قبل مباراة القمة الأخيرة.

معلول: أردنا استعادة ثقة جماهير الأهلي

وكان اللاعب علي معلول، قال في تصريحات تليفزيونية، عقب الفوز بالقمة: «حصلنا على 3 نقاط أمام فريق كبير وأردنا استعادة ثقة الجماهير».

وأضاف معلول: «كنا عازمين على عودة المياه لمجاريها، عقب خسارة الدوري المصري في الموسم السابق، وأردنا استعادة ثقة الجماهير في الفريق، والأهلي عاد لمكانه مرة أخرى، وأظهرنا شخصية لاعبي الأهلي من خلال ‏الفوز الكبير والأداء القوي».

الجدير بالذكر أن علي معلول، المحترف التونسي، بصفوف النادي الأهلي، متصدر ترتيب هدافي الدوري المصري، برصيد 3 أهداف حتى الآن.