الامارات | تغريم 8 بولنديين لرفضهم إرتداء كمامات على متن طائرة في هولندا

شكرا لقرائتكم خبر عن تغريم 8 بولنديين لرفضهم إرتداء كمامات على متن طائرة في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اقتادت شرطة الحدود الهولندية ثمانية رجال من طائرة، وصلت من بولندا، إلى مطار "سخيبول" في هولندا بسبب رفضهم الالتزام بارتداء كمامات.

وقالت شرطة الحدود اليوم الأحد إنهم تسببوا أيضا في إحداث اضطراب خلال الرحلة.وأجبرتهم الشرطة على دفع غرامة.

وذكرت محطة "إن.أو.إس" الإذاعية أن الطيار استدعى الشرطة، نظرا لأن البولنديين الثمانية، لم يتبعوا تعليمات طاقم الطائرة.

وأضافت المحطة الإذاعية أن الرجال ظلوا واقفين في الممر، خلال الرحلة ورفضوا ارتداء كمامة.

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