كورونا اليوم: تقنية جديدة لإعطاء اللقاحات.. وإجراء بسيط لمنع تفشي الفيروس في الشتاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

نتطلع جميعًا لمعرفة ما يحدث كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه "كوفيد-19" بحياتنا.

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تقنية جديدة لإعطاء اللقاحات

مع استمرار الباحثين في تقييم فعالية اللقاحات، أظهرت دراسة جديدة أن إعطاء لقاحات كورونا عبر تقنية الشفط يمكن أن يساعد في توليد استجابة أعلى للأجسام المضادة لدى الفرد وحماية أكثر من تقنيات الإبرة التقليدية، إذا ثبتت فعاليتها سريريًا، يمكن أن توفر هذه التقنية الموارد وتزيد من نجاح حملات التطعيم، وفقا لموقع timesofindia.

عند حقن اللقاحات التقليدية في الذراع، لا يتم امتصاصها تلقائيًا بواسطة الخلايا، في الواقع، يتحلل جزء منها قبل أن يصل إلى الخلايا حتى يتمكن الجسم من تكوين استجابة مناعية، ووفقًا لباحثين من جامعة روتجرز في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، فإن توفير الشفط على الجلد فورًا بعد الحقنة سيخلق إجهادًا على الجلد، مما يجبر الخلايا على امتصاص اللقاح تلقائيًا، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية، وأوضحوا أن لقاح الشفط أسرع وأرخص في التصنيع ويمكن توزيعه على نطاق أوسع من اللقاحات المستخدمة حاليًا.

رصد إصابة حيوان جديد بالفيروس

في تطور يخص وباء كورونا رصده الأطباء البيطريون لأول مرة، انتقلت عدوى الفيروس إلى ضبعين في حديقة حيوان دنفر بولاية كولورادو الأميركية، ومنذ ظهر الفيروس أواخر عام 2019، رصدت إصابات "كوفيد 19" بين أنواع عدة من الحيوانات مثل القطط والكلاب والأسود والنمور، لكنها لم تظهر سابقا في الضباع التي تعرف بمناعتها القوية.

وبعد إصابة عدد من أسود الحديقة بكورونا، جمع أطباء بيطريون عينات من مجموعة متنوعة من الحيوانات، بما في ذلك الضباع، ليكتشفوا إصابة اثنين منها، وظهرت على الضبعين المصابين (22 و23 عاما) أعراض خفيفة، منها الخمول والسعال وبعض إفرازات الأنف، إلا أن حديقة الحيوان قالت في بيان إنهما "يتمتعان بصحة جيدة، ويتوقع أن يتماثلا للشفاء التام"، وفقا لسكاي نيوز.

"إجراء بسيط" لوقف دائرة عدوى كورونا في الشتاء

قدمت الحكومة البريطانية نصيحة بسيطة للتقليل من إمكانية انتشار عدوى فيروس كورونا، خاصة مع اقتراب حلول فصل الشتاء.

وذكرت صحيفة "جارديان" البريطانية أن الحكومة بدأت تحث السكان على فتح نوافذ منازلهم لمدة 10 دقائق كل ساعة، في محاولة لقطع حلقة انتشار الفيروس، ويدعم الأطباء والعلماء حملة تمولها الحكومة عبر جميع المنصات الإعلامية لتشجيع الناس على تهوية منازلهم، الأمر الذي يساهم في تفرق جزيئات الفيروس في الهواء، ويقول الخبراء إن فيروس كورونا يمكن "أن يتراكم في مكان مغلق حين يتحدث الشخص المصاب إلى آخر"، مشيرين إلى أن الفيروس "يبقى في الهواء ثم ينتقل إلى شخص آخر"، وفقا لسكاي نيوز.