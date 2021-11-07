غرفة باردة وصيام متقطع.. 6 طرق لخسارة الوزن أثناء النوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يرغب الكثير من الأشخاص في فقدان الوزن، للحصول على جسم رشيق، وهناك العديد من الطرق التي تساعد على خسارة الوزن أثناء النوم، كما جاء في موقع timesnownews.

إذا قمت بفحص وزنك قبل الذهاب للنوم في الليل ومرة أخرى في الصباح، فقد تلاحظ أن وزنك قد يقل في الصباح، في المقام الأول لأنك فقدت الماء طوال الليل أثناء تنفسك وتعرقك.

ولكن حتى أثناء استراحة أجسامنا، فإن الأعضاء وأجهزة الجسم لا تتوقف عن العمل، ويستهلك عملها السعرات الحرارية، ولكن قد يبدو أقل مقارنة بساعات الاستيقاظ.

كتب إدوارد لين وآنا ديفيز في كتاب صحة الرجال أن قلة النوم ليلاً لا تجعلك غريب الأطوار فحسب، بل قد يؤدي أيضًا إلى زيادة الوزن، بعد البحث، يُفترض أن يكون التسلسل على النحو التالي:

-يؤدي تسجيل أقل من ثماني ساعات في الليلة إلى زيادة مستويات هرمون الإجهاد الكورتيزول.

-يؤثر ارتفاع مستوى الكورتيزول في الدم سلبًا على الميكروبات في أمعائك.

-يؤدي عدم التوازن في مستويات الميكروبات في النهاية إلى إبطاء عملية التمثيل الغذائي.

-قلة النوم يمكن أن تزعج هرمونات الجوع، مما يجعلك أكثر عرضة لتناول الوجبات السريعة.

-يؤدي هذا إلى ارتفاع نسبة السكر في الدم، مما قد يساهم في زيادة الوزن ومضاعفات أخرى.

أبرزت الأبحاث حقيقة أن ليلة واحدة فقط من النوم السيئ يمكن أن تبطئ عملية الحرق في صباح اليوم التالي، مما يقلل الطاقة التي تستهلكها بنسبة تصل إلى 20 في المائة، وفقًا لدراسة في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية.

ونصح كتاب صحة الرجل باستخدام هذه الخطوات البسيطة، حتى تفقد الوزن أثناء النوم:

-ارفع الأوزان في الليل

بعد العمل، توجه مباشرة من مكتبك إلى حامل الدمبل ويمكنك زيادة معدل الأيض لديك لمدة تصل إلى 16 ساعة، وفقًا لدراسة حديثة في Diabetologia تم نشر نتائج الدراسة في ورقة بعنوان: "تأثير التدريب الصباحي مقابل المساء على التحكم في نسبة السكر في الدم ومستقلبات المصل لدى الرجال الذين يعانون من زيادة الوزن السمنة.

كما يقول مؤلفو الدراسة، "لم تكن هناك تغييرات كبيرة خلال 24 ساعة، لوحظت تركيزات الجلوكوز في أي من مجموعتي التمرين مع انخفاض مستويات الجلوكوز الليلي في المشاركين الذين تدربوا في المساء، انخفضت تركيزات جلوكوز الدم الصائم والأنسولين والكوليسترول وثلاثي الجلسرين وكوليسترول LDL فقط في المشاركين المخصصين لـ تدريب مسائي.



-شرب مخفوق بروتين

يقترح كتاب صحة الرجال أنه يمكنك إطعام عضلاتك الجائعة عن طريق استبدال مصل اللبن بالكازين في مخفوق ما بعد التمرين، يتم هضم هذا البروتين بطيء الإطلاق تدريجيًا على مدار 8 ساعات ويحافظ على اشتعال النيران الأيضية طوال الليل.

"الكازين هو بروتين ألبان بطيء الهضم وغالبًا ما يأخذه الناس كمكمل غذائي، يطلق الأحماض الأمينية ببطء، لذلك غالبًا ما يتناولها الناس قبل النوم للمساعدة في التعافي وتقليل انهيار العضلات أثناء النوم، وأظهرت العديد من الدراسات أنه يساعد في تعزيز نمو العضلات، إلى جانب الكثير من الفوائد الأخرى".

-خذ حمامًا باردًا

الاستحمام الجليدي يفعل أكثر من طرد حمض اللاكتيك بعد الصالة الرياضية، فيتكون جسمنا من نوعين من الدهون "الدهون البيضاء والدهون البنية"، في حين أن الدهون البيضاء هي نوع من الدهون التي نسميها عادة بالأشياء الإسفنجية في أجسامنا والتي تظهر عندما نكتسب الوزن، فإن الدهون البنية يمكن أن تساعدنا على إنقاص الوزن، والدهون البنية نشطة في التمثيل الغذائي وتحرق السعرات الحرارية - لكن الجسم البالغ يحتوي على القليل جدًا من الدهون البنية.

توصلت الأبحاث إلى أن التجميد لمدة 30 ثانية هو كل ما يتطلبه الأمر لتنشيط الأنسجة الدهنية البنية في الجسم، أو "الدهون البنية" - والتي عند إطلاقها، تذوب ما يصل إلى 400 سعرة حرارية إضافية في السرير.

-اشرب الشاي الأخضر

تعمل مركبات الفلافونويد الموجودة في الشاي الأخضر على تعزيز عملية التمثيل الغذائي لديك، وإذا كان هذا هو كوبك الثالث في اليوم، فستحرق 3.5 في المائة من السعرات الحرارية بين عشية وضحاها.

وفقًا لدراسة أجريت عام 2016 في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية (AJCN) وجدت أنه إلى جانب الكافيين، فإن مركبات الكاتشين الموجودة في الشاي الأخضر تزيد من الدهون البنية بين المشاركين في الدراسة.

وكلما زاد عدد الدهون البنية التي تحرق السعرات الحرارية لدى الشخص البال ، كان ذلك أفضل هو نسبة الدهون/ العضلات في الجسم.

-النوم في غرفة أكثر برودة

هناك فائدة لحرق الدهون في الطقس البارد حيث يتسبب في ارتعاش أجسامنا وتنشيط ردود الفعل بشكل جوهري داخل الخلايا الدهنية البنية، نظرًا لأننا ثدييات ونستخدم الخلايا الدهنية لتخزين الطاقة، فقد تم تصميم أجسامنا لاستخدام هذا الوقود في النهاية لتنظيم درجة حرارة الجسم الأساسية في درجات الحرارة الباردة.

تشير الأبحاث التي أجرتها المعاهد الوطنية للصحة إلى أن خفض درجة حرارة منظم الحرارة إلى درجة حرارة 66 درجة فهرنهايت يخفض السعرات الحرارية بنسبة 7 في المائة، حيث يحرق جسمك الدهون للحفاظ على درجة حرارته الأساسية.

-الصيام المتقطع

بعد ساعات من عدم تناول الطعام أثناء الصيام المتقطع، يستنفد الجسم مخازن السكر ويبدأ في حرق الدهون، ويشير خبراء جامعة جونزهوبكنز الأمريكية إلى هذا على أنه التبديل الأيضي.

أصبحت الممارسة المتمثلة في الحصول على فترات زمنية خالية من السعرات الحرارية عن قصد طوال اليوم أو الأسبوع، وأحيانًا تصل إلى 16 ساعة يوميًا بدون طعام، خطة نظام غذائي شائعة تساعد الأشخاص على التخلص من الكيلوجرامات.