سبب ارتداء المشاهير للنظارات الشمسية ليلا.. «مش مجرد موضة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من الجدل يسببها المشاهير بين الفترة والأخرى، بسبب ظهورهم في المحافل الفنية والحفلات الليلية بالنظارات الشمسية فعلى الرغم من مظهرها الخاطف للأنظار، إلا أن هذا السبب ليس كافيا أمام الجمهور الذي يبحث عن سبب لظهورهم المتكرر بها، خاصة إنها غير مُخصصة لليل أو الأماكن المغلقة، ولكنها أصبحت «ستايل» عند بعض الفنانين والمشاهير، من بينهم الفنان محمد رمضان ونيللي كريم والمخرج هادي الباجوري، وغيرهم من المشاهير.

سبب ارتداء المشاهير للنظارات الشمسية ليلا

الاستايلست سعيد رمزي، كشف سبب انتشار هذه الموضة وارتداء المشاهير للنظارات الشمسية ليلًا، مؤكدًا إنها ليست كالمتوقع موضة رائجة، وإنما لها عدة أسباب، على رأسها هو إخفاء ملامح الإرهاق التي قد تظهر على عيون الفنانين بسبب التحضيرات والسهر خلال تصوير أعمالهم الفنية، كما يخشى العديد شدة إضاءة المسرح أو المهرجانات المختلفة والحفلات، ما يدفعهم لارتدائها حفاظا على أعينهم.

وتابع خلال حديثه لـ «هن»، على هامش حضوره ضمن لجنة تحكيم الدورة الأولى من مسابقة Miss Egypt international، التي انطلقت الجمعة الماضية: «هي موضة طبعًا وانتشرت وكتير بيلبسوها للسبب ده، لكن في الأصل لها دوافع تانية، وأنا لا أفضلها ليلا».

عودة الموضة القديمة للشتاء

«رمزي» أوضح أنه مع عودة الموضة القديمة مُجددًا للشتاء هذا العام، وعلى رأسها الجيبات البيلسيه، والقلائد اللولي، والبناطيل الواسعة: «شكلها مميز وليها أصالة وعراقة».

وعن اختياره للمتسابقات في مسابقة Miss Egypt international، أوضح أن المتسابقة عليها التحلي بمستوى جمالي وثقافي كبير، وإتقان أكثر من لغة، فضلًا عن تمكنها من تمثيل بلادها في الخارج وسط دول العالم.

مسابقة Miss Egypt international

وانطلقت الجمعة الماضية، فعاليات مسابقة «Miss Egypt international» لاختيار 35 متسابقة من بين المرشحات للمنافسة على لقب المسابقة، ومن المقرر أن تبدأ بعدها ورش العمل التأهيلية الخاصة بالمسابقة مباشرة في مجالات متعددة منها «Gym classes - Catwalk classes - Styling classes - Makeup classes - Egyptology classes».