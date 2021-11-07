طفلة تعيش مأساة بسبب هجوم كلب شرس.. «عايشة بعين واحدة وتشوهات في وجهها»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بين ليلة وضحاها، انقلبت حياة طفلة رأسا على عقب، تبدلت ملامحها الجميلة، وأصبحت تعاني من تآكل في فروة الرأس وعين مثقوبة، إثر تعرضها لهجوم شرس من أحد الكلاب، لترافقها تلك الندوب طوال حياتها لا تمحوها السنوات.

الطفلة البريطانية تيلي فاسي، تبلغ من العمر 4 أعوام، تسبب الحادث المأساوي الذي تعرضت له بعدما هاجمها أحد الكلاب الشرسة، في تدمير مجرى الدموع في عينها اليسرى، وأحدث ندوبا في فروة رأسها بالكامل، وفق «البيان».

«لين» تروي كواليس حادث ابنتها وتشوه وجهها

الأم المكلومة على ابنتها التي ذبلت وضاعت طفولتها أمام أعينها، روت كواليس الحادث المأساوي: «كنا نشاهد المباراة النهائية لكأس العالم، وحينما عدنا للمنزل دخلت للمطبخ لعمل الشاي، وسمعت صرخات كثيرة».

«فجأة لقيت بنتي بيخرجوها من بين فكي الكلب وبتصرخ قدام عيني»، بهذه العبارة واصلت الأم الثلاثينية «لين»، سرد كواليس تعرض ابنتها لهجوم من أحد الكلاب الشرسة، «رأيت وجهها مشرحا ومشوها، وتبين أن الكلب قيصر هاجمها بشراسة»، ونتيجة لذلك مُنع مالكه من الاحتفاظ بالكلاب مدى الحياة.

الطفلة «تيلي».. ضاع مستقبلها بسبب كلب شرس

الطفلة التي لم تُكمل عامها الخامس تعيش في معاناة شديدة، الآلام تلاحقها طوال الوقت، لا تستطع والدتها تحمل صرخاتها وآنينها: «وشها اتدمر وعايشة بعين واحدة وندوب في وشها».

على الفور استدعت الشرطة مالك الكلب، وحُكم عليه لمدة 3 أشهر مع وقف التنفيذ، و140 ساعة من العمل دون أجر.

رغم مرور 3 سنوات على الحادث المأساوي الذي لحق بالطفلة «تيلي»، إلا إنها لا تزال تدفع الثمن، وتقوم بالذهاب مع أسرتها إلى المستشفى كل 3 أشهر، لإجراء قناة دمعية بديلة، لتعيش في حاضر ومستقبل آليم بين الندوب والتشوهات الموجودة في وجهها وجسدها.