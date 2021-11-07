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طريقة عمل الفاصوليا الخضراء.. حضريها بالبشاميل أو مع طاجن الفراخ

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القاهرة - سمر حسين - مطبخ

كتب: هن -

01:35 م | الأحد 07 نوفمبر 2021

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

تبحث ربات البيوت عن طريقة عمل الفاصوليا الخضراء، لإعدادها في المنزل لأنها من الخضروات التي تتمتع بقيمة غذائية عالية، ويمكن تقديمها بأكثر من طريقة مختلفة، سواء ضمن أطعمة أخرى أو تحضيرها كوجبة كاملة.

وفي التقرير التالي يعرض «هن» طريقة عمل الفاصوليا الخضراء بأكثر من طريقة مختلفة، بحسب وصفات جاءت في برامج للطهي على قناة «سي بي سي سفرة».

الفاصوليا الخضراء من الشيف نرمين هنو

المكونات:

500 جرام فاصوليا

نصف بصلة شرائح رفيعة

فلفل حار أحمر شرائح

1 ملعقة صغيرة زنجبيل مفروم

ثوم مفروم

1 ملعقة كبيرة زيت

ملح

طريقة عمل الفاصوليا الخضراء

يسخن الزيت ويضاف البصل والفلفل الحار مع التقليب.

تضاف الفاصوليا والزنجبيل والثوم والملح مع التقليب.

تغطى وتترك لتنضج مع إضافة بعض الماء إذا لزم الأمر وتقدم.

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طاجن دجاج بالفاصوليا الخضراء من الشيف شربيني

المكونات:

دبابيس دجاج

فاصوليا خضراء

بصل مفروم

ثوم مفروم

طماطم مبشورة

عصير طماطم

جزر

بهارات

جنزبيل

زعتر

كرات

كرفس

ملح

فلفل

زيت

ذرة

طريقة تحضير طاجن دجاج بالفاصوليا الخضراء

تبلي قطع الدجاج بطماطم مبشورة وملح وفلفل وبهارات.

ضعيها في طاسة بها زيت ساخن حتى تأخذ لون ذهبي ثم ضيفي البصل والثوم.

قطعي الجزر مكعبات وافرمي الكرفس والكرات وضيفيهم.

ضيفي البهارات وملح وفلفل وجنزبيل ثم ضيفي الفاصوليا الخضراء.

ضيفي عصير الطماطم مع قليل من الماء واتركيها لتنضج.

انقلي الخليط في طاجن فرن وادخليها فرن ساخن لتكمل نضجها ثم قدميها.

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أرز بالفاصوليا الخضراء والثوم من الشيف غادة جميل

أرز بسمتي

زعفران

ثوم مفروم

فاصوليا خضراء

بصل شرائح

فلفل أحمر

زبدة

ملح

فلفل أسود

ماء

طريقة تحضير أرز بالفاصوليا الخضراء والثوم

يشوح الثوم مع الفاصوليا والفلفل والبصل في الزبدة ثم يضاف الأرز وملح وفلفل.

يضاف الماء والزعفران ويترك على النار حتى النضج ثم يقدم ساخنا.

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فاصوليا خضراء بالبشاميل من الشيف نجلاء الشرشابي

فاصوليا خضراء

سمنة

بصل

طماطم مفرومة

شبت

ملح

فلفل أسود

البشاميل

2 كوب لبن

2 ملعقة كبيرة دقيق

ملعقة كبيرة

سمنة

بيضة

ملح 

فلفل أسود

طريقة عمل فاصوليا خضراء بالبشاميل

يشوح البصل في السمنة على النار ثم تضاف الفاصوليا والشبت والطماطم والملح والفلفل الأسود.

يقلب الدقيق في السمنة على النار لعمل البشاميل.

يضاف اللبن ويقلب الخليط حتى الغليان.

يقلب البشاميل بعد أن يهدأ مع البيضة والملح والفلفل الأسود.

يوضع خليط الفاصوليا في بايركس ثم يضاف البشاميل.

توضع في الفرن حتى تمام النضج وتقدم.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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