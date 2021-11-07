تزامنا مع بلاك فرايدي.. السر وراء انتهاء أسعار الخصومات بالرقم 0.99

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

يمثل موسم البلاك فرايدي السنوي الذي يستمر حتى نهاية الشهر الجاري، فرصة للاستفادة من العروض والخصومات الكبيرة التي تعرضها المتاجر المختلفة.

ومع تغيير ملصقات الأسعار بالتخفيضات الجديدة، قد يلاحظ المتسوقين، أن أغلبها إن لم يكن جميعها ينتهي بالرقم 0.99، دون أن يعلموا أن هذا الرقم قد يكون له معنى ودلالة، وهو ما أوضحه موقعي simon-kucher، و livescience

نظرًا لما يُعرف بتأثير الرقم الأيسر، يميل العملاء إلى التقريب إلى أدنى وحدة نقدية تالية، فنرى الرقم الأيسر أولاً، وبالتالي نشكل بشكل غريزي رأيًا حول السعر.

والرقم الأول الأقل في بداية السعر (على سبيل المثال 3.99 جنيه مقابل 4.00 جنيهات) له تأثير نفسي كبير، على الرغم من أن السعر هو نفسه إلى حد ما.

إن تكتيك التسعير هذا يسلط الضوء على كيف أن العملاء ليسوا دائمًا عقلانيين عند التفكير في السعر، وهنا يأتي دور التسعير النفسي الذي تستفيد من مزاياه الشركات، لجعل الأسعار أكثر جاذبية.

تكتيك التسعير هذا كان موجودًا منذ قرن على الأقل، وفقًا لـ "لي هيبيت"، الأستاذ المشارك في التسويق في جامعة "فريد هاردمان"، في هندرسون، الذي أكد أنه لا يستطيع المؤرخون تحديد من أسس الحيلة، لكن خبراء سلوك المستهلك يمكنهم بالتأكيد شرح سبب مساعدتها في نقل المزيد من السلع.

وأوضح هيبيت أن إنهاء السعر بـ .99 يعتمد على النظرية القائلة بأننا نقرأ من اليسار إلى اليمين، فإن الرقم الأول من السعر ينسجم معنا أكثر، لهذا من المرجح أن يشتري المتسوقون منتجًا مقابل 4.99 دولارات أمريكية مقارنة بمنتج مماثل مقابل 5 دولارات، فإن العنصر الذي يبدأ بـ 4 يبدو وكأنه صفقة أفضل من المنتج الذي يبدأ بـ 5.

قال هيبيت، إنه ربما يبدو الأمر سخيفًا أن يتم تسعير البضائع أقل بسنتٍ واحد من الدولار، خصوصًا أن الضرائب ستجعل التكلفة الإجمالية أكثر من دولارعلى أية حال.