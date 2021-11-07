طريقة عمل القلقاس في البيت بالسلق والخضرة.. وصفات سهلة «على قد الإيد»

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعتبر القلقاس من أكثر الأطعمة المفضلة لدى الكثيرين، نظرا لمذاقه الطيب والشهي، وتتفنن ربات المنازل في طرق إعداده داخل المنزل بأكثر من وصفة، حتى لا تشعر أسرتها بالملل لعدم التجديد في الطعام.

ويقدم «هُن» طريقة عمل القلقاس، في المنزل على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير القلقاس بالسلق

قلقاس

سلق

كزبرة خضراء

ثوم

مرقة لحمة

سمن

ملح

فلفل أسود

طريقة تحضير القلقاس بالسلق

يقشر القلقاس ويقطع مكعبات.

توضع المرقة على النار حتى تغلي ويضاف القلقاس.

يحمر السلق والكزبرة في الزبدة مع قليل من السمن.

يضاف الثوم للسلق ويقلب لمدة دقيقة.

ترش كبرة ناشفة على الخليط.

يرفع الخليط من النار، حتى يهدأ.

يضرب الخليط في الخلاط، ثم يضاف للقلقاس.

يضاف السلق للقلقاس مع الملح والفلفل الأسود ويقدم عند تمام النضج.

القلقاس بالخضرة

مقادير قلقاس بالخضرة

قلقاس سلق

شبت

بقدونس

كزبرة

ثوم

سمنة

مستكة

حبهان

مرقة

ملح

عصير ليمون

طريقة تحضير قلقاس بالخضرة

- يفرم السلق مع الشبت والبقدونس والكزبرة والثوم والمستكة والحبهان ويصفى الخليط.

- يقطع القلقاس مكعبات ويوضع مع المرقة وملح وعصير الليمون على النار.

- يوضع خليط الخضرة على النار مع السمنة والثوم ثم يفرم مرة أخرى.

- يوضع خليط الخضرة على النار مع سمنة وثوم، ويشوح جيدا، ثم يضاف للقلقاس بعد النضج ويقدم.

مقادير القلقاس

كيلو قلقاس

كيلو لحمة مكعبات سلق

كسبرة خضراء

فصوص ثوم

سمنة

مرقة لحمة

طريقة تحضير القلقاس

- قطعي القلقاس إلى قطع صغيرة.

- اغسليه أكثر من مرة بالماء الدافئ، حتى تتأكدي من نظافته.

- بعد نضج اللحمة ضعي القلقاس في شوربته.

- احضري طاسة وضعي بها السمن ثم شوحي بها الثوم ويكون حبات كاملة وليس مقطعا.

- ضعي بها السلق دون العنقود.

- أضيفي الكسبرة واتركيهم على النار حتى تلاحظي أنها نزلت المياه، ثم تبليها بالملح والفلفل.

- قلبيها حتى تجف المياه ثم ضعي الخليط بالخلاط مع مغرفة من الشوربة واطحنيها جيدا.

- ضعي الخليط إلى القلقاس واللحم وقدميها مع الأرز.