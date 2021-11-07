6 نصائح لضمان مرونة الأوعية الدموية.. احذري التدخين وحافظي على الوزن الصحي

القاهرة - سمر حسين - صحة

انسداد الأوعية الدموية الذي يتسبب في إعاقة نقل الدم للأكسجين والمواد المغذية إلى الأعضاء والدماغ، أمر خطير يهدد الحياة، إذ يمكن أن يسبب السكتة الدماغية أو حدوث الجلطة الدموية، لذلك من الضروري جدًا المحافظة على مرونة الأوعية.

وبحسب ما ذكرته «سبوتينك» عن طبيب القلب الألماني مارتن هالي، فإن هناك بعض العادات الصحية التي يمكن اتباعها لتحسين حالة الأوعية الدموية ومرونتها.

تناول الخضروات والفواكه

تناول الفواكه والخضروات متعددة الألوان لأن الأصباغ الموجودة بها صحية وتعرف باسم «البوليفينول»، مثل الطماطم الحمراء والباذنجان البنفسجي والتفاح الأخضر، والتي قال عنها طبيب القلب الألماني إن لهذه المواد الكيميائية تأثير وقائي على خلايا أنسجة الأوعية الدموية.

السيطرة على كمية الدهون المشبعة

الأحماض الدهنية المشبعة «صلبة»، أما الأحماض الدهنية غير المشبعة فهي «مرنة»، لذلك فإن الدهون المشبعة تجعل جدران الأوعية الدموية تتصلب، والعكس مع الدهون غير المشبعة، ويجب اختيار الأحماض الدهنية غير المشبعة من زيت الزيتون أو بذور اللفت أو زيت عباد الشمس، بدلًا من الدهون الموجودة في اللحوم أو الزبدة، كما أن الأسماك والبقوليات والحبوب الكاملة تحتوي أيضًا على أحماض دهنية غير مشبعة، بحسب الطبيب.

الحفاظ على وزن صحي

كما يجب الحفاظ على وزن صحي ومثالي، لأن زيادة الوزن قد ينتج عنها إطلاق الأنسجة الدهنية لمواد التهابية في الدم، يمكنها مهاجمة الطبقة الداخلية للأوعية الدموية وتدميرها.

وتزيد التمرينات الرياضية من معدل ضربات القلب، وبالتالي توفر مرونة جيدة للأوعية الدموية، وتتمدد لفترة قصيرة، مما يؤدي إلى تحريك العمليات الكيميائية التي ترمم الخلايا التالفة في جدران الأوعية، وينصح «هالي» بالمشي مرتين في اليوم أو تمرين مكثف لمدة سبع إلى عشر دقائق.

الإقلاع عن التدخين

وينصح أيضا بالإقلاع عن التدخين، لأن الأوعية الدموية تنقبض عندما يدخل النيكوتين إلى الجسم، ونتيجة لذلك، لا يتم تزويد بعض أجزاء الجسم بالدم بشكل صحيح على المدى الطويل، ويكون ضرر النيكوتين جسيمًا، فهو يهاجم الطبقة الداخلية من الأوعية الدموية «البطانة»، ويسبب ثقوبًا وندوبًا.

مراقبة ضغط الدم

مع ارتفاع ضغط الدم، يعمل الدم على جدران الأوعية الدموية بقوة أكبر، مما يزيد من احتمالية الضرر، وهو ما أوصى معه الطبيب الألماني بفحص ضغط الدم بجهاز قياس والتحدث مع الطبيب بشأن الأدوية الخافضة للضغط إذا كان ضغط الدم يرتفع باستمرار.