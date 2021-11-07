طريقة عمل الكيكة العادية.. استخدميها في التورت والجاتوه

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

الكيكة العادية من أفضل وأشهى المخبوزات التي يمكن تحضيرها لأطفالك في منزلك، بخطوات سريعة وسهلة وغير مكلفة، فضلًا عن إمكانية إعدادها بأكثر من طريقة من خلال الحشوات والتزيين المتنوع، وهو ما يعطيها مذاقا مختلفا، كما يمكن تناولها دون إضافات مع وجبة الصباح أو في العشاء مع الشاي والعصير.

ويقدم «هُن» لربات المنازل، خطوات عمل الكيكة العادية في المنزل بطريقة سهلة وسريعة.

مكونات الكيكة العادية

2 كوب من الدقيق

كوب من الحليب

كوب من السكر

نصف كوب من الزيت

عدد 4 بيضات

ثلاث ملاعق من الفانيلا

ثلاث ملاعق صغيرة من البيكنج باودر

طريقة عمل الكيكة العادية

في البداية اخفقي البيض مع الفانيلا، والسكر جيدًا بالعجان أو المضرب الكهربائي.

ضيفي الزيت والحليب تدريجيًا واستمري في الخفق حتى يتماسك الخليط.

في وعاء آخر، ضعي الدقيق والبيكنج بودر، مع رشة ملح.

ضيفي خليط البيض مع خليط الدقيق، واضربي حتى تمام الامتزاج.

قومي بدهن قالب الكيك ثم ضعي العجين، وادخليه الفُرن حتى ينضج، وقدميها ساخنة.

الكيكة العادية الإسفنجية

يمكن تحضير الكيكة العادية بطريقة أخرى تجعلها إسفنجية وهشة، لتستعمليها في تحضير التورت والجاتوهات.

مقادير الكيكة العادية الإسفنجية

كوب دقيق.

1/4 كوب نشا.

3/4 كوب سكر بودرة.

5 بيضات.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة صغيرة فانيليا.

ملعقة صغيرة بيكينج بودر.

كريمة مخفوقة.

لوز شرائح.

فواكه مشكلة للتزيين.

طريقة تحضير الكيكة العادية الإسفنجية

اخفقي البيض مع السكر والفانيليا، لمدة 8 دقائق في العجان.

ضيفي الخل أثناء العجن مع الخليط السابق.

اخلطي الدقيق مع النشا والبيكينج بودر.

ضيفي خليط البيض تدريجيا حتى يتجانس الخليط تماما.

ضعي الخليط في قالب الفرن المدهون بالدقيق، ويدخل الفرن لمدة 35 دقيقة على درجة حرارة 180.

اخرجي الكيك من الفرن عقب نضجه وقومي بتزيينه بالكريمة والفواكه واللوز.