11 معلومة عن الفتاة الخفية صاحبة «كوميك» عمرو دياب.. ما تفسده الحياة يصلحه «الهضبة» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

نظرة لثوان معدودة في لقاء لا يتجاوز مدته ثلاث دقائق، جمعت بين الهضبة عمرو دياب، وإحدى معجباته خلال كواليس حفله الأخير في «إكسبو 2020 دبي»، باتت هي الأكثر تداولًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لاحقت الفتاة، الهضبة خلال تسجيله لبرنامج «et بالعربي»، ليلقي عليها الفنان نظرة سريعة، وتصبح على الفور «أشهر كوميك» على مواقع التواصل الاجتماعي، وتساءل الجمهور عن هويتها وسبب ظهورها، ووصفها بعضهم بأنها فتاة محظوظة نالت شهرة واسعة بعد نظرة سريعة من عمرو دياب، حتى بحث عنها القائمون على البرنامج نفسه.

من هي الفتاة الخفية لـ«كوميك» عمرو دياب؟

وتواصل القائمون على برنامج ET بالعربي، مع الفتاة من داخل منزلها في دبي، والذي ضم العديد من صور الفنان عمرو دياب، وعلى رأسها صورة «الكوميك» الأشهر بينهما، لتتحدث عن سبب تواجدها وكواليس «اللقطة».

ويرصد «هُن» معلومات عن الفتاة، وفقًا لتصريحاتها في برنامج ET بالعربي.

- تدعى أميرة بوربيع.

- وصفت نفسها بالفتاة الخفية من Expo دبي 2020.

- تونسية الجنسية وتقيم في دبي.

- قالت إن ما تفسده الحياة بالنسبة لها يصلحه عمرو دياب.

- أشارت خلال لقائها إنها «سوبر فان» لعمرو دياب.

- تواجدت في المكان رفقة صديقاتها، ودخلت لتلتقط صورة تذكارية معه.

- لم تتوقع تصدرها التريند، لكنها أُعجبت به.

- أشارت إلى أن نظرتها كانت صادقة، «نظرة تعكس إنسان شاف حلم حياته وجها لوجه، هو فناني المفضل وكنت سرحانة كيف هو قدامي وكيف يحكي».

- حصلت على لقب ملكة جمال الجامعات في تونس منذ 10 سنوات.

- لم تدخل مجال التمثيل رغم المحاولات معها لتركيزها في الدراسة.

- أوضحت أن كل مراحلها العمرية فيها عمرو دياب: «مع احترامي لكل الأسامي، هو بس اللي بسمعه».