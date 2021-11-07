طرق التخلص من الطاقة السلبية بالمنازل: «السر في 5 حاجات»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

يعاني بعض الأشخاص من مشكلات سواء في عملهم أو داخل منازلهم، بسبب سيطرة مشاعر أو طاقة سلبية عليهم، بينهم من يحاول التغلب عليها بطرق مختلفة، وآخرون يستسلمون للأمر الواقع، وهو ما يؤثر بالسلب على تعاملاتهم مع المحيطين بهم، وأحيانا تؤدي لتدمير العلاقات الشخصية أو تضر الحياة الزوجية.

كما تؤدي الطاقة السلبية الموجودة في بعض الأماكن كالمنازل على سبيل المثال، إلى حالة من عدم الارتياح النفسي، وهو ما نسمع معه عبارات مثل «البيت ده ميتقعدش فيه أكثر من 5 دقائق وبالعافية.. قلبي اتقبض من المكان ده»، وهي مشاعر وأحاسيس نابعة من الأشخاص، بسبب الطاقة التي يحملها المكان سواء إيجابية أو سلبية.

حنان زينال، خبيرة علم الطاقة، تحدثت خلال استضافتها في برنامج «مساء DMC»، عن طرق حماية المنازل من الطاقة السلبية بأدوات بسيطة داخله، «الطاقة السلبية تبعث على الضيق والتوتر وعدم القدرة على التركيز والشعور بالزهق، بينما الطاقة الإيجابية تشعرك بالراحة والطمأنينة».

رش الملح واستخدام الليمون وماء الورد

ويمكن استعادة الطاقة الإيجابية داخل المنزل من خلال أشياء بسيطة موجودة فيه، مثل الماء والملح والخل والليمون، والتي قالت خبيرة الطاقة عنهم: «في حاجات مساعدة تستعيد الطاقة الإيجابية، ربنا خلق ثلاثة أرباع الكرة الأرضية مياه وملح، علشان الطاقة السلبية والأمراض، لكسر الذبذبات وعين الشر، وده السبب وراء رش الملح في السبوع والزواج قديما».

وشرحت «زينال» كيفية استخدام الأدوات الطبيعية في المنزل للتخلص من الطاقة السلبية، «ممكن نجيب كباية فيها ملح وخل، وتترك في كل غرفة، ويتم التخلص منها يوميا في الحمام، وليمونة مقفولة لو ابتدت تعفن أو تسود يبقى فيه طاقة مرض في البيت، لو فضلت زي ما هي وبدأت تنشف يبقى طاقة البيت كويسة».

كيفية تجديد الطاقة داخل المنزل

ومن بين طرق تجديد الطاقة الإيجابية داخل المنزل هي التهوية الجيدة خلال فترتي الصباح والعصر، «لازم كل 3 شهور نغير ديكور الغرف عكس عقارب الساعة، بتعمل على سحب الطاقة السلبية الموجودة بين الأركان، وإزالة الأتربة وتنظيف العناكب الموجودة داخل الأسقف».

ونصحت خبيرة الطاقة بضرورة استخدام ماء الورد بشكل دائم سواء لغسل الوجه، وتعطير الجسم ورش الستائر والأسرّة، لتعطي نوعا من السعادة وتغير وتجدد الطاقة في المنزل.