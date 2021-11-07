زوجة مجدي أفشة: «زوجي رومانسي وخجول.. وجابلي موبايل لما كسب أفريقيا»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

عقب مرور أقل من شهر على زفافهما، تحدثت نرمين محمد، زوجة لاعب الأهلي محمد مجدي أفشة، عن كواليس الزفاف، وسر غياب زوجها عنها خلال الأيام القليلة الماضية، مؤكدة أن خطبتهما كانت عقب قصة حب استمرت لعامين: «احنا من نفس البلد، شافني واتقدملي، وحبينا بعض سنتين وبعدها اتخطبنا».

وعن سبب تأجيل زفافهما أكثر من مرة، قالت زوجة «أفشة» إن معسكرات المباريات كانت سببًا في الأمر: «كل شوية نحدد معاد ونأجله بسبب المعسكرات والمباريات».

زوجة أفشة: غاب عن المنزل 4 أيام بسبب مباراة الأهلي الأخيرة

وأشارت زوجة لاعب الأهلي محمد أفشة، خلال حديثها مع الإعلامي الرياضي شادي محمد، في برنامجه «أوضة اللبس» على فضائية «النهار»، أن المباراة الأخيرة تسببت في غيابه عن المنزل لعدة أيام: «بقالي 4 أيام مشفتوش، لكن هو أهم حاجة شغله بيفرح جدا ويكون مبسوط وقت المكسب، ولما بيخسر بيتأثر جدا».

ووصفت «نرمين» زوجها بأنه رومانسي لكنه خجول، «ودايمًا يقول إني وشي حلو عليه، وجابلي موبايل لما كسب أفريقيا آخر مرة»، وهو ما رد عليه محمد أفشة بأنها تعرف مصطلحات كرة القدم جيدا، لكنه لن يسمح لها بالظهور مجددا في الإعلام.

من هي زوجة محمد مجدي أفشة؟

- تحدث «أفشة» عن زوجته في لقاءات تلفزيونية سابقة، قائلا إن خطبتهما جاءت بعد قصة حب قبل الارتباط الرسمي.

- أعلن عن خطوبته منها خلال لقاء سابق مع الإعلامية لميس الحديدي، العام الماضي، وذلك عقب احتفاله باللقب التاسع الذي تسبب في حصده للأهلي.

- أكد أنه يداوم على الاتصال بها قبل وبعد المباريات الهامة.

- أشار إلى أنها تفهم جيدًا قوانين كرة القدم إلا «الأوفسايد».

ـ تلجأ له عند السؤال حول الساحرة المستديرة.

- أوضح اللاعب أن أمنية حياتها كانت تحقيق النادي الأهلي للنجمة التاسعة.

- أعلنا زفافهما خلال الشهر االماضي بحضور لاعبي الأهلي وأهل قريته، وذلك في أحد الفنادق الكُبرى بالقاهرة.