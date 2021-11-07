هذا الشيء الوحيد يمكن أن يتنبأ إذا كنت ستصاب بمرض السكري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

لن تحدث الإصابة بمرض السكري فجأة، لكن هناك مقدمات وعلامات كثيرة تقول إن شخص ما عرضة للإصابة بمرض السكري، وعليه أن يتخذ الإجراءات الطبية اللازمة قبل فوات الأوان.

حددت النتائج الجديدة مؤخرًا أن هناك عامل خطر كبير للإصابة بمرض السكري من النوع 2 ، والذي يمكن أن يساعد في منع العديد من الأشخاص من الإصابة بهذه الحالة، بحسب ما ذكر موقع eatthis.

-مؤشر كتلة الجسم في طفولتك يتنبأ بمرض السكري

وجدت الرسالة البحثية، التي نُشرت في مجلة الكلية الأمريكية لأمراض القلب، أن بدانة الأطفال وهي ارتفاع مؤشر كتلة الجسم يمكن أن تكون عامل خطر كبير لمرض السكري من النوع 2 واحتشاء عضلة القلب المبكر، وتؤدي في النهاية إلى تدهور الحالة الصحية بشكل عام في سن الرشد بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم.

استخدم الباحثون مؤشر كتلة الجسم z-scores لـ 12300 طفل تتراوح أعمارهم بين 11 و 18 عامًا مع 24 عامًا من بيانات المتابعة المبلغ عنها ذاتيًا عبر الدراسة الوطنية الطولية للمراهقين إلى صحة البالغين، ووجدوا أن ارتفاع مؤشر كتلة الجسم في مرحلة المراهقة كان مسؤولاً عن زيادة 2.6 بالمائة في الصحة العامة السيئة، وخطر أكبر بنسبة 8.8 بالمائة للإصابة بمرض السكري من النوع 2 و 0.8 بالمائة زيادة في خطر الإصابة باحتشاء عضلة القلب المبكر للبالغين في الثلاثينيات والأربعينيات من العمر، بغض النظر عن البالغين.



-مؤشر كتلة الجسم للمراهقين

قال جيسون إم ناجاتا، رئيس الدراسة إن اكتشاف أن مؤشر كتلة الجسم لدى المراهقين هو عامل خطر للنتائج الصحية السيئة في مرحلة البلوغ، بغض النظر عن مؤشر كتلة الجسم للبالغين، له آثار مهمة على فهمنا لظهور أمراض القلب والأوعية الدموية، بالنظر إلى هذه النتائج، يجب على مقدمي الرعاية الصحية النظر في تاريخ مؤشر كتلة الجسم عند تقييم مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية والأمراض المزمنة.

وتابع ناجاتا: "تشير دراستنا إلى أن فترة المراهقة هي فترة زمنية مهمة لتحسين الصحة والوقاية من النوبات القلبية المبكرة.. يجب على أطباء الأطفال تشجيع المراهقين على تطوير سلوكيات صحية بما في ذلك النشاط البدني والوجبات المتوازنة."

تقول الدكتورة دينا أديمولام ، أخصائية الغدد الصماء المدربة في جامعة ييل والمتخصصة في مرض السكري: "إذا كنت مصابًا بمرض السكري، فقد يكون لديك عطش متزايد أو كثرة التبول المفرط".

-الجوع

من الطبيعي أن تشعر بالجوع بعد التمرين أو بعد تخطي وجبة، لكن مريض السكري قد يشعر بالجوع من دون سبب، ويجد أن الطعام لا يهدئ الآلام.

-عدم وضوح الرؤية وازدواجها أثناء القيادة

تنتفخ عدسة عينك عندما ترتفع مستويات السكر في الدم، ويسحب ماء الجسم إلى العدسة.

عندما لا يمكن السيطرة على نسبة الجلوكوز في الدم لديك، فقد يكون لديك ارتفاع في مستوى السكر في الدم، مما قد يؤدي إلى الغثيان، ورائحة الفم الكريهة، وضيق التنفس وجفاف الفم، أو ارتفاع نسبة السكر في الدم، والشعور بنقص الطاقة.