6 أعراض لسرطان الثدي ليست كل امرأة تعرفها.. منها النمش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يعتبر سرطان الثدي من أكثر أنواع السرطان شيوعا بالنسبة للنساء، وفي حين أن الكتل والنتوءات هي من بين أكثر الأعراض المعروفة، إلا أن هناك علامات ليست كل امرأة تعرفها، تحتاج إلى الذهاب إلى الطبيب المختص على الفور، نذكرها وفق ما أوضح موقع "thehealthy".

1. تهيج الجلد:

يمكن أن تتهيج بشرتك للعديد من الأسباب، بما في ذلك حمالة الصدر التي لا تتناسب بشكل جيد، أو الطفح الحراري، أو التهاب الجلد التماسي، أو مشاكل جلدية أخرى، ولكن في حالات نادرة يمكن أن تكون من أعراض سرطان الثدي.

2. النمش:

العلامات الداكنة أو النمش غير المعتاد على الجلد ليست مجرد علامة على أنه يجب عليك زيارة طبيب الأمراض الجلدية، فقد تكون علامة على نوع نادر وأكثر عدوانية من سرطان الثدي يسمى "سرطان الثدي الالتهابي"، وإذا أصبت بالنمش الذي سرعان ما انضم إليه المزيد، فتحدث إلى الطبيب المختص على الفور.

3. بقع حمراء أو كدمات:

العلامات الأخرى لسرطان الثدي يمكن أن تشمل بقع حمراء أو علامات تشبه الكدمات على الجلد، خاصة إذا كانت تتطور لأكثر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع، لذا يجب تحديد موعد مع الطبيب المختص على الفور.

4. تغيرات الحلمة:

عادة لا تتغير حلمات ثديك أو حجمها أو لونها إلا إذا كنت حاملاً، لكن إذا لاحظت أي تغيرات في مظهر الحلمتين أو تراجع الحلمة إلى الداخل، يجب أن تخضع لفحص سرطان الثدي.

كما قد تكون الحكة والتقشر في حلمتي الثدي علامة على مرض باجيت في الثدي، وهو شكل نادر من سرطان الثدي ، وعادة ما تؤثر على حلمة ثديك والجلد المحيط بها، ويمكن أن تظهر على شكل جلد متقشر أو متقشر على الحلمة أو جلد متقشر، وقد يتسبب أيضًا في الشعور بالوخز.

5. تغير في نسيج الجلد:

قد تكون التغيرات الجلدية على ثديك علامة على وجود خطأ ما، حيث يمكن أن يتسبب سرطان الثدي أحيانًا في حدوث تغيير في نسيج الثدي، ويحدث ذلك لأن أنسجة الثدي تصبح ملتهبة بسبب الخلايا السرطانية التي تسد القنوات الليمفاوية الصغيرة داخل الثدي وتراكم السوائل.

6. تغير في حجم أو شكل الثدي:

يمكن أن تؤثر زيادة الوزن وتغيرات الدورة الشهرية والحمل أو الرضاعة الطبيعية على حجم وشكل ثدييك، ولكن إذا تغير شكل ثدييك بشكل مستقل عن هذه العوامل الأخرى، وإذا حدث فجأة، فقد يكون ذلك علامة على الإصابة بالسرطان، ويجب عليك تحديد موعد للفحص مع الطبيب المختص.