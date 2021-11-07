"منها أنا المدير وعليك أن تفعل ما أقول".. 7 أشياء لا يقولها الرؤساء الناجحون للموظفين أبدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تعمل المنظومة بكفاءة فقط عندما يكون موظفوها راضين عما يفعلونه، بصفتك رئيسًا، فأنت تحتاج إلى تقدير موظفيك لما يفعلونه بشكل صحيح وأن تكون قائدًا رائعًا يرشدهم أيضًا خلال أوقاتهم الصعبة، أيضًا، أنت لا تريد أن ينتهي بك الأمر إلى قول مثل هذه العبارات التي قد تضر بقدرات موظفيك في العمل.

إليك 7 أشياء لا يقولها الرؤساء الناجحون أبدًا لموظفيهم، وفقا لما ذكره موقع timesofindia.

"أنت محظوظ لأنك حصلت على وظيفة"

إذا كان موظفك يقول لا لمهمة ما بدلاً من القيام بها، فابحث عن إجابات للأسئلة بدلاً من الإدلاء بمثل هذه العبارة، تمتع بعلاقة تعاطفية مع موظفك تجعلك تسأل لماذا لا يريدون تولي هذا العمل، إذا بدا أنك لا تعمل جيدًا مع موظفك، فابحث عن طريقة للانفصال ولكن لا تقول له: "أنت محظوظ لأنك حصلت على وظيفة معنا".

"أنا المدير وعليك أن تفعل ما أقول"

يجب أن يكون كل شخص محترمًا في العمل حتى لو كان رئيسه، إن قول مثل هذه العبارات سيكون مهينًا لموظفيك، بدلاً من تحقيرهم بهذه العبارة، اجعلهم يفهمون سبب الحاجة إلى القيام بالمهمة لصالح الشركة والموظفين.

"أشعر بخيبة أمل"

هذه جملة شائعة يقولها الآباء لأطفالهم، قد يجعل هذا موظفك يشعر وكأنه طفل، بدلاً من ذلك، يمكنك تزويد موظفك بتعليقات بناءة، بهذه الطريقة سيكون لديهم مسار للأشياء التي لا يريدون تكرارها مرة أخرى.

" أنا رئيسك وأنا دائما على حق"

لا أحد يريد أن يشعر أنه ليس جزءًا من المنظومة، لا أحد يحب العمل في مؤسسة لا تهم فيها آراءهم واقتراحاتهم، الجميع يحب ذلك عندما يقدّر الرؤساء الاقتراحات ويريدون التصرف بناءً عليها.

"لقد عملت بجد من أجل هذا"

إن الحصول على الفضل في عمل شخص آخر ليس صحيحًا، يحتاج موظفك إلى الاعتراف بعمله الشاق، لذلك، أثناء الاجتماع، لا تدعي القيام بعمل لم تقم به، بدلاً من ذلك، كن منفتحًا لمنح الشكر لمن يستحقه.

"لا يمكنك الحصول على إجازة مرة أخرى"

الصحة العقلية هي شيء مهم يجب الاهتمام به، لا تجعل موظفك يشعر بالذنب بشأن الوقت الذي يقضونه من أجل رفاهيتهم، بدلاً من ذلك، عليك أن تدعمهم للحصول على التوازن الصحيح بين العمل والحياة.

"عمل جيد اليوم"

بدلاً من الإدلاء بتعليقات غامضة كهذه، يمكنك في الواقع تقديرهم لتصرفهم بشكل صحيح، كن محددًا بشأن ما يتم الثناء عليه، هذا يجعل موظفك يشعر أنك تولي اهتمامًا للعمل الذي قام به.