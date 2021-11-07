طريقة عمل المغات بالمكسرات في البيت.. مفيد بعد الولادة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يعد المغات من المشروبات الشائع تناولها عند السيدات، خاصة بعد الولادة مباشرة، كونه له خصائص مفيدة في إدرار الحليب عند الأمهات، وهو نبات عشبي أوراقه بيضاء كبيرة الحجم وخشنة الملمس، ويمد الجسم بالطاقة والحيوية اللازمة، كما أنه يساعد على اكتساب الوزن لمن يحتاج لذلك.

ويقدم «هُن» كيفية عمل المغات على طريقتي الشيف أميرة أبو شنب ونجلاء الشرشابي.

كيفية عمل المغات على طريقة نجلاء الشرشابي:

مقادير المغات

بودرة المغات

ربع كيلو حلبة حصى

4 ملعقة كبيرة نشا

3 ملعقة كبيرة كركم

3 ملعقة كبيرة كراوية

3 ملعقة كبيرة ينسون

3 ملعقة كبيرة محلب بودرة

3 ملعقة كبيرة سمسم

3 ملعقة كبيرة شمر

مكونات لتقديم المغات

مغات

ماء

سمنة بلدي

سكر

سمسم

فول سوداني مجروش

طريقة تحضير المغات

- في مطحنة تخلط حلبة حصى وكركم وكراوية وينسون ومحلب وشمر.

- يُنخل الخليط ثم يضاف لبودرة المغات نشا وسمسم ويوضع في «برطمان».

- تخلط سمنة وبودرة مغات على النار ثم يضاف سمسم وسكر وماء.

- يصب المغات في أكواب ويرش بفول سوداني على الوجه.

خطوات عمل المغات على طريقة الشيف نجلاء الشرشابي:

مقادير المغات

2 ملعقة كبيرة مغات

نصف ملعقة كبيرة سمنة

2 كوب لبن

كوب ماء

زبيب

جوز هند

3 ملاعق كبيرة سكر

سمسم

طريقة تحضير المغات

- يحمر المغات في السمنة على النار.

- يضاف الزبيب واللبن والسمسم وجوز الهند.

- يضاف السكر ويقلب الخليط ويمكن إضافة الماء ثم يقدم.

مقادير المغات بالمكسرات

4 ملاعق كبيرة سمن بلدي

4 ملاعق كبيرة سمسم

4 ملاعق كبيرة مغات

4 أكواب ماء

4 ملاعق كبيرة سكر

مكسرات مفرومة

طريقة عمل المغات بالمكسرات

- قومي بإذابة السكر في الماء.

- اقلي السمسم مع السمن في قدر على النار، وقلبي حتى يصبح لونه ذهبيا.

- اضيفي المغات وقلبيه حتى يصبح لونه ذهبيا.

- اضيفي السكر المذاب وقلبي ثم اتركيه حتى يغلي، دعيه لمدة 5 دقائق.

- اسكبي المغات في الكاسات وزينيها بالمكسرات المفرومة.