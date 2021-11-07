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الامارات | 8 سنوات سجن لمدير أعمال هيفاء وهبي بتهمة "النصب" و"خيانة الأمانة"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أيدت محكمة جنح مستأنف قصر النيل في القاهرة، حبس محمد وزيري، مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، 3 سنوات واجبة النفاذ، بتهمة "خيانة الأمانة".

وقال محامي دفاع الفنانة هيفاء وهبي، إنه بهذا الحكم فإن مجموع الأحكام التي صدرت ضد وزيري بتهمة خيانة الأمانة والنصب على موكلته، وصلت إلى السجن 8 سنوات.
وكانت محكمة قد قضت في فبراير الماضي، بمعاقبة مدير أعمال الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، بالحبس 5 سنوات عن تهمتي التبديد والنصب عليها في 63 مليون جنيه.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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