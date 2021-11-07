الامارات | سمكتا قرش تهاجم سباحاً في أستراليا

شكرا لقرائتكم خبر عن سمكتا قرش تهاجم سباحاً في أستراليا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبحث فرق إغاثة منذ أمس عن سبّاح فُقد أثره قبالة السواحل الأسترالية الغربية، بعدما أفاد شهود بتعرضه لهجوم من سمكتي قرش، على ما أعلنت وسائل إعلام محلية.

وقالت الشرطة البحرية في بيان إنها «تنسق حالياً عمليات بحث في البحر عن شخص مفقود في المنطقة». ولم يقدّم المسؤولون أي تفاصيل إضافية.

وأشارت شرطة أستراليا الغربية إلى أنها تلقت طلباً للتدخل في شاطئ بورت بيتش على بعد نحو نصف ساعة بالسيارة إلى الجنوب من مدينة بيرث، بعد بلاغ بشأن هجوم من سمكة قرش صباح أمس.

وأفادت قناة «إيه بي سي» الأسترالية نقلاً عن شهود في قارب صغير قرب الموقع الذي كان يسبح فيه الرجل، بأن سمكتي قرش تسببتا بالحادثة.

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