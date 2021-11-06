كواليس عزف فرقة النور والأمل للمكفوفين في مباراة القمة: تدربنا أسبوعا واحدا

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شهدت مباراة القمة 123، بين الأهلي والزمالك، عزفا موسيقيا، استمر لعدة دقائق قبل بداية المباراة، بواسطة فتيات فرقه النور والأمل للمكفوفين، من داخل المستطيل الأخضر، ليخطفن الأنظار خلال المباراة المثيرة التي جمعت قطبي الكرة المصرية.

وظهرت الفتيات، خلال العزف، بملابسهن التي حملت تراث الفراعنة، واخترن لحنا خطف الحضور والمتابعين، حيث بدأن في عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية، ومن ثم عُزفت بعض المقطوعات الموسيقية المتنوعة، التي كانت على رأسها مقطوعة موسيقية لأغنية «فيها حاجة حلوة».

كواليس مشاركة فرقة النور والأمل للمكفوفين بمباراة القمة

العزف الذي استمر لدقائق قليلة، استغرق للإعداد له عملا شاقا وتدريبات مستمرة، استمرت لأسبوع واحد فقط، قبل ظهور الفرقة في المشهد، في كواليس كشفت عنها نجاة رضوان، المدير التنفيذي لفرقة النور والأمل للمكفوفين خلال حديثها لـ «هُن».

وقالت نجاة، إن الترتيبات والتحضيرات لم تستمر سوى أسبوع فقط، بعدما أبلغها عمرو أبو خطوة، مدير عمليات قناة «أون» بالحدث: «كنت مستغربة وبقول إيه المقارنة بين الفرقة والماتش، بس قالي هتبقى كويسة، واقتنعت فعلًا».

معاينة الاستاد وتجهيزات لمدة أسبوع

وأضافت المدير التنفيذي لفرقة النور والأمل للمكفوفين: «عملنا معاينة في الاستاد، وبدأنا على طول بروفات استمرت لأسبوع واحد، وتدربنا على كل المقطوعات بشكل مكثف لحد إقامة الحفلة».

نجاة: «اللبس ده من سنة 88 مش جديد»

وعن الملابس اللاتي ظهرت بها فتيات الفرقة، أشارت نجاة رضوان، إلى أنها ملابس خاصة بهن، وليست جديدة، وتعبر عن الهوية المصرية الفرعونية: «الملابس من عندنا، بنطلع بيها الحفلات، وهو لبس فرعوني، الفستان الأسود والكولا البرتقالي، واتصمم في النمسا سنة 1988».

اعتذرنا عن حضور المباراة

وأشارت مديرة الفرقة، إلى أنهم لم يستكملوا الوقت حتى بداية المباراة ونهايتها، بسبب ارتباطهم بحفلات في اليوم التالي: «كان فيه ضغط طوال الأسبوع، وتاني يوم حفلة كبيرة هنصحى ليها من بدري، فكان لازم نخلص بدري وننام للتحضير ليها فاعتذرنا، لكن كان نفسنا فعلًا نحضر».

أوركسترا النور والأمل عام

الجدير بالذكر أن أوركسترا النور والأمل تأسست عام 1981، على يد الراحلة الدكتورة سمحة الخولي، رئيس الأكاديمية المصرية للفنون، عميد كونسرفاتوار القاهرة للموسيقى سابقًا، لتقديم شتى أنواع الموسيقي الكلاسيكية الغربية، والموسيقي الشرقية المتطورة، وتتكون من عازفات كفيفات من أعضاء الجمعية، يعزفن على الآلات الموسيقية الوترية والنحاسية والخشبية والنفخ والإيقاع.