محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

هل أصبحت مدمنا لشئ أو شخص ما؟.. هناك بعض العلامات التي تساعدك على اكتشاف ذلك الأمر.

إليك 9 علامات تكشف أنك أصبحت مدمنا لشيء أو شخص ما أو العادة والفعل، وفقا لموقع timesofindia.

- أعراض الانسحاب الرئيسية

تلاحظ أنك تريد الانفراد بنفسك والابتعاد عن كل من حولك.

- تحافظ على عادتك طي الكتمان خوفاً من الرفض والسخرية

لا تفشي لأحد ماذا تفعل كل يوم أو الشئ أو الشخص الذي أصبحت مدمنا بسببه.

- غالباً ما تخاطر بدافع اليأس

تفرط في فعل هذه العادة التي أصبحت مدمنا بسببها رغم النتائج الخطيرة، بسبب يأسك.

- أنت تعلم أن العواقب سلبية لكنك تستمر في فعلها

تعلم أن ما تفعله كل يوم خطير للغاية وقد يهدد صحتك، ولكنك تستمر في فعله.

- أنت غير قادر على إيقاف نفسك

تصبح غير قادر على التوقف عن هذه العادة لتي أصبحت مدمنا لها، مهما حاولت.

- التضحيات التي تقوم بها غير ضرورية لكن إدمانك يجعلك تفعل كل شيء

إدمانك للشئ أو الشخص جعلك لا تفكر بشكل صحيح غير في فعل هذه العادة باستمرار.

- أصبح إدمانك ضرورياً لك للتعامل مع مشاكلك

عندما تواجه أي مشكلة لا تفكر في حلول بل تلجأ إلى الشئ الذي أنت مدمنا عليه للهروب من المشكلة.

- تدافع عن هذا الشئ عندما يبدي الناس قلقهم من تصرفاتك

عندما يلاحظ من حولك تغيير في سلوكك وتصرفاتك، يبدون قلقهم مما وصلت إليه، لكنك تحاول تغيير وجهة نظرهم بأن ما تفعله أمر صحيح لن يؤثر عليك.

- الإدمان أصبح بمثابة القفص الذي تعيش فيه

بمعنى أنك أصبحت محاصرا بما تفعله وسبب لك إدمانا وا تستطيع الخروج من هذا النفق المظلم.