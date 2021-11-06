هذا ما يحدث لجسمك عند تناول البيض الأحمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البيض من الأطعمة التي لا غني عنها على مائدة الإفطار يوميا، نظرا لاحتوائه على العديد من الفوائد الصحية للجسم.

لكن هل تعلم ما الفوائد التي تعود على جسم الإنسان إذا تناولت البيض الأحمر، وما الكمية المناسبة، وأضرار الإفراط فيه؟.. هذا ما توضحه الدكتورة سارة هيكل أخصائية التغذية العلاجية لـ "الخليج 365".

- حجم البيض الأحمر كبير، لذا يساعد استهلاكه على الشعور بالشبع والامتلاء.

- يحتوي على فيتامينات أ، وب، وب 6، ما يساهم في الحفاظ على صحة العظام، ومنع الإصابة بهشاشة العظام.

- غني بنسبة عالية بالزنك والسينليوم والكالسيوم الضروريان لتعزيز صحة الجلد.

- يساعد أيضا في إنقاص الوزن، نظرا لاحتوائه على نسبة من البروتينات والدهون الصحية.

أضرار الإفراط في تناوله:

- الإكثار في استهلاكه يوميا يمكن أن يؤدي إلى زيادة الوزن.

- يسبب تناوله بصورة خاطئة أيضا، آلام البطن والغثيان.

- البيض له رائحة نفاذة، لذا عند استهلاكه بكمية كبيرة يسبب سوء رائحة الفم.

وعن الكمية المناسبة، أوصت أخصائية التغذية العلاجية في نهاية حديثها، تناول بيضة أو بيضتين في اليوم.