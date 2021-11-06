أرخص الموبايلات في البلاك فرايدي.. تبدأ من 755 جنيها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تتنافس دائما المواقع الإلكترونية في تخفيضات البلاك فرايدي، لتقديم تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات لزيادة نسبة الشراء.

ويقدم "الخليج 365" في السطور التالية أرخص الموبايلات في البلاك فرايدي.

- جوميا:

هاتف Nokia C1، بشريحتين، 16 جيجا، 5.45 بوصة، شبكة 3G، لونه أحمر بـ999 بدلا من 1,040 جنيها.

هاتف Samsung Galaxy A03s، 64 جيجا بايت، بشريحتين، شبكة 4G، لونه أبيض، بـ2,399 بدلا من 2,850 جنيها.

- بي تك:

هاتف Samsung Galaxy، 32 جيجا، شبكة 4G، لونه أسود، بـ2,249 بدلا من 2,520 جنيها

أوبو A15 بشريحتين اتصال، 32 جيجا، رام 3 جيجا، شبكة الجيل الرابع، أبيض، بـ 2,869 بدلا من 3,666 جنيها.

- أمازون:

نوكيا 5310 TA-1212 بشريحتين اتصال، شاشة 2.4 بوصة، 16 ميجابايت ، شبكة 4G، أسود وأحمر بـ745 جنيها بدلا من 755 جنيها.

هاتف هواوي نوفا 7i، 128 جيجابايت، شريحتين اتصال، 8 جيجا ، 4 G، لونه أخضر، بـ3,499 بدلا من 3,975‎ جنيها.