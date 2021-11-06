منتجات للبشرة احذري وضعها على الوجه.. آثارها الجانبية خطرة

القاهرة - سمر حسين - صحة

هناك العديد من المنتجات والكريمات المصنعة خصيصا من أجل علاج كل الشوائب الموجودة على الوجه، ولكن هناك أيضا العديد من المنتجات لا يُنصح بوضعها على الوجه، لأن لها رد فعل سلبي مع الجلد، إذ إن بعض المنتجات تؤثر سلبا على الوجه، وتسبب العديد من الآثار الجانبية الطويلة، فما هي المنتجات التي يجب عدم وضعها على الوجه؟

منتجات يجب عدم وضعها على الوجه

الدكتورة هند زغلول، استشاري الأمراض الجلدية وعمليات التجميل، تؤكد أن هناك العديد من المنتجات التي يتم تصنيعها، غير مطابقة للشروط والمعايير الطبية، وهناك بعض المنتجات التي يتم إنتاجها من خلال بعض الشركات «تحت بير السلم» ومنتشرة بصورة كبيرة في الأسواق ومستخدمة، ولكن هذه المنتجات لها العديد من الآثار الجانبية طويلة المدى، التي يمكن أن تظهر على الأشخاص الذين استخدموا هذه المنتجات.

الآثار الجانبية الناتجة من استخدام منتجات رديئة

وأضافت هند، أن هناك كريمات تقشير البشرة، تُستخدم للتخلص من عيوب البشرة، وتوحيد لونها والقضاء على حب الشباب، لكن على عكس ما هو شائع، فإن استخدام هذه المستحضرات، يمكن أن يسبب أضرارا عديدة بمرور الوقت، وأبرزها: «فرط التصبغ، احمرار البشرة وتهيجها، ترقق الجلد وحساسيته المفرطة».

وأوضحت أن المنتجات التجميلية التي تحتوي على الكحول لا يجب وضعها على الوجه مطلقا، ويجب التأكد من قراءة مكونات مستحضرات الوجه جيدا قبل تطبيقها على البشرة، وفي حالة احتوائها على نسبة من الكحول، يُنصح بتجنبها، لأنها يمكن أن تتسبب في: «جفاف البشرة، تفاقم المشكلات الجلدية، مثل: حب الشباب، والوردية، والأكزيما» ولكن في بعض الأحيان، يمكن أن تحتوي بعض المستحضرات على نسبة قليلة جدا من الكحول الذي يعمل كمادة حافظة، وفي هذه الحالة يمكن استخدام المستحضر دون قلق بعد استشارة الطبيب.