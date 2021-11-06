تعرف على العقوبة المتوقعة لـ«رشا المنقبة» صاحبة الفيديوهات المثيرة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بملابس تكشف تفاصيل جسدها بأكثر مما تخفي، وبنقاب أسود يغطي وجهها، تظهر اليوتيوبر «رشا المنقبة» داخل مطبخها، عبر قناتها الرسمية بمنصة الفيديوهات «يوتيوب»، التي تُعرف باسم «يوميات رشا»، كي تعد العديد من الأكلات والوصفات، وهي تقوم ببعض الحركات والإيماءات المثيرة، متعمدة أن تصوب عدسات الكاميرا على جسدها، لتظهر ملابسها الضيقة، التي تنوعت ما بين القمصان القطنية الضيقة و«البيجامات»، وهو ما جعل الكثير من المتابعين يبحثون عن العقوبة المتوقعة عليها، بعد أن طالب كثيرون بمحاكمتها.

آلاف المشاهدات حصدتها رشا، خلال مقاطعها، التي جذبت الكثير من الرواد حولها، الذين وصفوها خلال التعليقات بـ«غير الأخلاقية والرخيصة»، بسبب هذا الظهور الفاضح.

وسرعان ما تم تداول هذا المقاطع، مرفقة بتعليقات هجومية، حتى تصدرت اليوتيوبر المثيرة للجدل، محركات البحث، على مواقع التواصل الاجتماعي، متساءلين عنها، وعن ضرورة محاكمتها.

تعرف على العقوبة المتوقعة لـ«رشا المنقبة»

وفي هذا الصدد، كشف وليد عبد المقصود، المحامي عن العقوبة المتوقعة لـ«رشا المنقبة»، مؤكدًا أن على الرقابة وضع قوانين صارمة لمثل هؤلاء، اللاتي يقدمن محتويات غير أخلاقية سواء بالمحتوى، أو الملابس وغيرها.

وعن العقوبة المنتظرة لليوتيوبر، أشار «عبد المقصود»، خلال حديثه لـ«هُن» أنه يتوقف على المحتوى، فإذا كان مثيرا وغير أخلاقيا، فإن الجريمة هي التحريض على الفسق، وتتراوح عقوبتها من 3 شهور لـ3 سنوات، وغرامة يحددها القاضي.

قانوني: ستُحاسب بتهمة إثارة الغرائز

أما عن محتوى الملابس التي تظهر به، رد المحامي: «لو مش مثيرة أو فاضحة مش هتتحاسب عليها» مؤكدًا ستُحاسب حينها بتهمة إثارة الغرائز من 3 أشهر لـ3 سنوات.

وعلى الجانب الآخر، أكد الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، خلال تصريحاته لـ«هن»، أن المقاطع تتنافى مع قيم وآداب الدين والمجتمع، أمام الملايين من مستخدمي منصة الفيديوهات «يوتيوب»، وقد تصل عقوبتها القانونية إلى السجن من 6 أشهر وحتى 3 سنوات.