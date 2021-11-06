طريقة عمل صوص «البيج تيستي» في خطوات بسيطة

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

يباع صوص البيج تيستي بأسعار مرتفعة، لذلك يمكن تحضيره في المنزل بخطوات بسيطة يعطي مذاق مختلف، منها كما ذكرها موقع سي بي سي سفرة.

مكونات صوص البيج تيستي

كوب واحد كبير من المايونيز.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الأبيض.

ملعقة صغيرة سكر أبيض.

ملعقة كبيرة خيار مخلل.

معلقة كبيرة عصير ليمون طازج.

نصف ملعقة كبيرة كاتشب.

فص واحد ثوم.

ملعقة كبيرة مستردة.

ملعقة كبيرة زيت نباتي أو زيت الذرة.

بصلة صغيرة.

ملعقة كبيرة خل أبيض.

ملعقة كبيرة بابريكا.

خطوات تحضير صوص البيج تيستي

فرم الثوم والبصل جيدا.

فرم الخيار المخلل جيدا حتى يصبح قوامه ناعم.

يفرم الثوم مع البصل والخيار المخلل معا مجددا ويضاف لها باقي المكونات وتقلب جيدا للحصول على قوام الصوص المثالي.

يترك الصوص في الثلاجة حتى يتجانس ويقدم.

طريقة حفظ صوص البيج تيستي

يمكن وضع الصوص في برطمان نظيف جاف ويحفظ في الثلاجة ويستخدم خلال 3 أيام لما به من مكونات طبيعية قد تتلف مع طول فترة الحفظ.

خطوات تحضير برجر الدجاج

يفرم البصل والثوم البودرة والدجاج والفول الصويا وبهارات الدجاج والزعتر وملح وفلفل وقليل من الزيت في الكبة.

يشكل من الدجاج المفروم أقراص البرجر وتدهن بقليل من الزيت وتشوي على الشواية.

يضاف الجبن الشيدر على البرجر ويدخل الفرن حتى تذوب الجبنة.

يقطع الخبز وتدهن طبقة من المستردة ثم يحشي بالخس والبرجر والطماطم والبصل ويقدم ساخنا.

تقطع البطاطا وتقلي في الزيت وتقدم مع البرجر.