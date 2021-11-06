إطلالات اليوم: سمية الخشاب بالتايجر.. ونور بفستان قصير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت_ شيماء مرسي

تحرص نجمات الفن على مشاركة متابعيها وجمهورها أحدث صور لهن، وذلك عبر حساباتهن الشخصية "إنستجرام" أو "فيسبوك".

لذا يوفر لكم "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر إطلالات نجمات الفن وصيحات الموضة.

حنان مطاوع:

طلت الفنانة حنان مطاوع بجامبسوت جينيز ونسقت معه شميز باللون الأبيض، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.

ميرهان حسين:

ارتدت الفنانة ميرهان حسين بليزر باللون الأسود ونسقت أسفله توب بنفس اللون، واعتمدت مكياجا ترابيا واختارت تصفيفة الشعر المرفوع لأعلى.

سمية الخشاب:

تألقت الفنانة سمية الخشاب بفستان قصير كت بنقشة التايجر، واعتمدت مكياجا قويا، ونسقت مع إطلالتها حذاء باللون الأسود، وتركت شعرها منسدلا.

نور:

ظهرت الفنانة نور بفستان قصير باللون الموف، متعدد الطبقات، واعتمدت مكياجا ناعما، واختارت تصفيفة الشعر الضفيرة.

هنا شيحة :

ارتدت الفنانة هنا شيحة بلوزة باللون الأبيض ونسقت معها جاكيت بنقشة الحمار الوحشي وبنطلون باللون الأسود، واعتمدت مكياجا ناعما، وتركت شعرها منسدلا.