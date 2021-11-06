استشاري جلدية يوضح طرق التخلص من قشرة الشعر: تزداد مع قدوم فصل الشتاء

القاهرة - سمر حسين - صحة

مع قدوم فصل الشتاء، تبدأ الكثير من المشكلات الخاصة بالبشرة والشعر، وتعتبر قشرة الشعر من أكثر الأمور المزعجة التي يزداد ظهورها مع تغير المناخ، خصوصًا في فصلي الخريف والشتاء، حيث تظهر في فروة الرأس بوضوح، وتبدأ في الاختفاء نسبيا مع اقتراب فصل الصيف.

وتوجد بعض النصائح للتخلص من قشرة الشعر في الشتاء، أوضحها الدكتور محمد طه، استشاري الأمراض الجلدية، مشيرا في البداية إلى أن أسباب ظهور القشرة هي:

أسباب ظهور قشرة في الشعر

- الجلد الجاف، الذي يعجز عن إنتاج القدر الكافي من الزيوت لفروة الرأس، مما يتسبب في ظهور القشرة، وبالأخص في فصل الشتاء.

- عدم غسل الشعر بشكل دائم، حيث إن قلة غسل الشعر في فصل الصيف تؤدي لتراكم دهون الشعر وبالتالي ظهور القشرة.

- استخدام شامبوهات عادية، حيث يجب على الأفراد، الذين يعانون من القشرة، استخدام أنواع شامبو معينة ضد القشرة.

- سوء التغذية، نتيجة لاتباع نظام غذائي معين يفتقد للعناصر الغذائية التي يحتاجها الشعر مثل الزنك وفيتامين «ب».

- بعض الأمراض، مثل الإكزيما أو الصدفية أو الحساسية الناتجة عن أنواع معينة من الشامبو.

نصائح بسيطة للتخلص من قشرة الشعر

وقدم استشاري الجلدية، خلال حديثه لـ«هُن»، مجموعة من النصائح البسيطة، التي تُساعد على التخلص من قشرة الشعر، منها:

- الحرص على ترطيب الشعر جيدا في فصل الشتاء.

- تغيير نوع الشامبو كل 6 أشهر، ويُفضل استخدام أنواع الشامبو الطبية.

- عدم الإفراط في غسل الشعر حتى لا تتلف خلايا فروة الرأس، والأفضل غسل الشعر مرتين في الأسبوع في فصل الشتاء.

- الابتعاد عن مستحضرات التجميل التي تحتوي على زيوت صناعية بشكل عام، لأنها تحتوي على قدر كبير من الدهون، التي تتراكم فوق الجلد وتسبب القشرة.

- الاهتمام عند غسل الشعر بفرك فروة الرأس بالأصابع للتأكد من التخلص من القشرة.

- استخدام وصفات طبيعية بدلا من الاعتماد كليًا على الشامبو والمواد الكيميائية.