في 5 خطوات.. كيفية مساعدة طفلك على حب الحركة في سن مبكر

القاهرة - سمر حسين - ماما

ممارسة الرياضة وتحسين النشاط البدني للطفل هي أهداف أساسية لكثير من الآباء والأمهات تجاه صغارهم، ولسوء الحظ أثبتت بعض الدراسات العلمية أن أقل من 24% من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 و17 عامًا، ينفذون 60 دقيقة من النشاط البدني يوميًا.

ونظرًا لمساعدة الطفل على تقوية صحته الجسدية ومناعته، تحرص العديد من الأمهات على تدريب أطفالهن في وقت مبكر على حب الرياضة وممارستها. وإليكِ مجموعة من الخطوات التي تساعدك على تأهيل طفلك لحب الحركة، حسب موقع «healthline».

خطوات تدريب طفلك على حب ممارسة الرياضة

1- الحركة داخل المنزل

مساعدة الطفل على حب الحركة داخل المنزل أمر بالغ الأهمية لصحته العامة، فتقول دنيس وودال، طبيبة الأطفال، ومديرة مركز الوزن الصحي والعافية في مستشفى ستوني بروك بالولايات المتحدة الأمريكية، إن الأطفال يمثلون تصرفات والديهم ونماذج رئيسية أخرى في حياتهم، ويتعلق الأمر بالعديد من سلوكيات نمط الحياة، بما في ذلك عادات النشاط البدني واللياقة البدنية داخل المنزل.

2- البحث عن أنشطة لطفلك

إن جذب اهتمام الأطفال بالحركة والنشاط البدني في سن مبكرة يزيد من احتمالية جني كل فوائدهم في وقت أقرب، لهذا السبب من الضروري العثور على أنشطة رياضية بسيطة التي يستمتع بها طفلك وتحويلها إلى أنشطة تشجعه على التحرك أكثر.

3- التركيز على المهارات الحركية

يعد تطوير المهارات الحركية الإجمالية أمرًا بالغ الأهمية للأطفال، وخاصة الأطفال في سن ما قبل المدرسة، حيث تساعد هذه المهارات الأطفال على تحقيق التوازن والقوة الجسدية.

4- الحديث معهم عن اللياقة

إذا كنتِ تريدي إلهام طفلك بحب الحركة فعليك أن تبحثي عن فرص لخلق ثقافة إيجابية للياقة البدنية في المنزل، بالحديث معه عن التدريبات والرياضات والأنشطة التي يجب أن يمارسها ومدى أهميتها في حياته.

5- تحويل الأعمال المنزلية إلى تمارين

حوّلي الأعمال المنزلية إلى تمرينات تساعد طفلك على الحركة.