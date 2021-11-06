زوجة محمود علاء في «خناقة» مع إبراهيم سعيد: مش شايف غيره

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«تراشق بالألفاظ» بين إيمان علي، زوجة محمود علاء لاعب الزمالك، وإبراهيم سعيد لاعب الأهلي والزمالك السابق، تم بينهما عبر حساباتهما على «السوشيال ميديا»، بعد هجوم الأخير على زوجها وانتقاده له، لتخرج الزوجة في رسائل متعددة مدافعة عن زوجها.

بدأت المشادة حين هاجم إبراهيم سعيد، لاعب النادي الأهلي والزمالك سابقًا، منتقدًا طريقة لعب محمود علاء، في مباراة القمة، التي أقيمت بالأمس على استاد القاهرة الدولي، وشاركه الرأي عدد من متابعيه، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات «تويتر».

لتخرج زوجة محمود علاء، المعروفة دائمًا بدفاعها عن زوجها لاعب الزمالك، مهاجمة «إبراهيم»، تتهمه بأنه متصيد الأخطاء لزوجها «مش قاعد شايف في الملعب غير محمود علاء مش شايف في الفرقة كلها غير محمود علاء كل ماتش»، لتصفه أيضًا بـ«المرض النفسي»، وأن طريقته وتصيده المستمر للأخطاء دفعت زوجها لتفعيل خاصية «البلوك» وأن زوجها رفض مهاتفه والحصول على رقمه: «كل ده عشان رفض يكلمك في الموبايل وياخد رقمك ولا عشان عملك بلوك على تويتر».

إبراهيم سعيد: الكلام كله كدب ولا عمري شفته أصلًا

لم يكتب الكابتن إبراهيم سعيد، بتحليله للمباراة القمة والحديث عن أداء لاعب الزمالك محمود علاء، إذ خرج عبر حسابه على «تويتر»، ليقرر الرد على حديث زوجة لاعب الزمالك، ويصفه بالـ«الكذب»،

وفي تويتة أخرى رد بها لاعب الأهلي والزمالك السابق على ما قالته بأنهما كانا صديقين وهناك صورة تجمعهما سويا، قائلًا: «ده كان فرح حضرتك تقريبًا ومناسبة وأول مرة أشوف الصورة دي أصلا، وطبيعي أي حد بيتصور معايا بتصور عادي، يعني عشان اتصور معايا أطلع اتكلم عنه كويس، إيه العلاقة بقول رأي في الكورة، ومليش دخل أنت لجنة أو مش لجنة مالها الصورة برضه مش فاهم ما أنا بتصور مع مصر كلها».

زوجة محمود علاء: البلوك بيضايق

وعادت من جديد زوجة محمود علاء لترد على الكابتن إبراهيم سعيد، بألفاظ غير لائقة، واختتمت منشورها بالحديث مرة أخرى عن «البلوك»: «عارفة إن البلوك بيضايق والله معذور».

زوجة محمود علاء: المدافعة دائمًا

لم تكن هذه المرة الأولى التي دافعت فيها إيمان علي، عن زوجها، ففي مباراة سابقة لنادي الزمالك مع نادي غزل المحلة، ضمن مباريات الدوري المصري وانتهت بخسارة الفريق الأبيض، وإثارة الغضب ضد اللاعب محمود علاء، خرجت زوجته عبر حسابها على «إنستجرام»، ونشرت عبر خاصية القصص المصورة: «الكلاب تعوي»، في إشارة لمهاجمي زوجها.

فوز النادي الأهلي على الزمالك

وجاء ذلك بعد فوز النادي الأهلي على منافسه نادي الزمالك، بخماسية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الممتاز.