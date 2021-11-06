احرص على تناولها.. 10 أطعمة يعشقها الدماغ

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الدماغ من الأعضاء المهمة في جسم الإنسان، إذ إنه مسؤول عن تنظيم ضربات القلب وإفراز الهرمونات، بالإضافة إلى ضبط ضغط الدم.

وهناك بعض الأطعمة التي يعشقها الدماغ؛ لتحسين الذاكرة والحماية من أمراض الدماغ مثل الشيخوخة والاضطرابات التنكسية العصبية، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "boldsky".

1. التوت

مليء بمضادات الأكسدة التي تشمل كاتشين وكيرسيتين وأنثوسيانين وحمض الكافيين، وأظهرت إحدى الدراسات أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة به لها العديد من الآثار الإيجابية على الدماغ، ومنها تحسين الاتصال بين خلايا الدماغ، وتأخير الأمراض التنكسية العصبية المرتبطة بالعمر، وتعزيز التعلم والذاكرة.

2. الأفوكادو:

مصدر جيد للدهون الأحادية غير المشبعة الصحية التي تدعم وظائف المخ وتقلل من خطر التدهور المعرفي، بالإضافة إلى أن وجود فيتامين K وحمض الفوليك به، يساعد في تحسين الوظيفة الإدراكية.

3. الأسماك الزيتية:

تعتبر الأسماك الزيتية مثل الماكريل والسلمون والتونة والسردين والرنجة مصدرًا ممتازًا لأحماض أوميجا 3 الدهنية، التي تساعد في تحسين بنية خلايا الدماغ التي تسمى الخلايا العصبية.

ووفقا لإحدى الدراسات، فإن الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية من دهون أوميجا 3 قد زادوا من تدفق الدم في الدماغ.

4. المكسرات:

غنية بفيتامين E وأحماض أوميجا 3 الدهنية التي تحمي خلايا الدماغ من الإجهاد التأكسدي الذي تسببه الجذور الحرة.

ووجدت دراسة أن زيادة تناولها ارتبط بتحسين وظائف المخ مع التقدم في العمر.

5. البروكلي:

يعتبر مصدرًا جيدًا لمضادات الأكسدة وفيتامين K، وهو فيتامين قابل للذوبان في الماء، وقد تم ربطه بتحسين الذاكرة لدى كبار السن ، وفقًا لدراسة أجريت عام 2016.

6. البيض:

من الأطعمة الأخرى التي تعزز الذاكرة وتحتوي على كمية جيدة من فيتامينات ب مثل فيتامين ب 6 وفيتامين ب 12 وحمض الفوليك، وأظهرت دراسة بحثية أن هذه الفيتامينات تؤخر التدهور المعرفي وتمنع تقلص الدماغ.

7. الشوكولاته الداكنة:

مسحوق الكاكاو الذي يستخدم لصنع الشوكولاته الداكنة يحتوي على مركبات الفلافونويد ومضادات الأكسدة والكافيين، وتتراكم مركبات الفلافونويد في منطقة الدماغ التي تتعامل مع الذاكرة والتعلم.

ويشير الباحثون أن هذه المركبات تزيد من قوة الذاكرة، وتبطئ التدهور العقلي المرتبط بالعمر.

8. القهوة:

تحتوي القهوة على مادة الكافيين ومضادات الأكسدة التي لها تأثيرات إيجابية على الدماغ، حيث يزيد الكافيين من يقظة الدماغ عن طريق منع مادة الأدينوزين، وهي مادة كيميائية تجعلك تشعر بالنعاس، كما أنه يعزز مادة السيروتونين، وهو ناقل عصبي للشعور بالسعادة.

9. الشاي الأخضر:

هو مشروب آخر يعزز الذاكرة، وقد وجد أنه يحسن الأداء واليقظة والذاكرة والتركيز، بالإضافة إلى احتوائه على حمض أميني يسمى L-theanine الذي يزيد من نشاط الناقل العصبي GABA ، ما يساهم في تقليل القلق، وتعزيز الشعور بالاسترخاء.

10. البرتقال:

يعد مصدراً جيداً لفيتامين سي، الذي يساعد في منع التدهور العقلي، المرتبط بالعمر، فضلا عن أنه غني بفيتامين ج وهو أحد مضادات الأكسدة القوية في محاربة الجذور الحرة التي تتلف خلايا الدماغ.