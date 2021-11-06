أعراض إذا ظهرت عليك فأنت مصابا بحساسية البيض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

البيض من العناصر الغذائية المفيدة التي لا غنى عنه على مائدة الإفطار، فضلا عن أنه يستخدم في تحضير بعض الوجبات.

ولكن بقدر ما يتم استخدامه بشكل متكرر، فقد لا تدرك أنه قد يكون السبب في تفاعل الحساسية لديك، حيث تمر علامات هذه الحساسية المحتملة دون أن يلاحظها أحد، لكن يمكن أن تكون مصابًا بحساسية البيض إذا حدث لك بعض الأعراض، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع " healthdigest".

حساسية البيض أكثر شيوعًا بين الأطفال، ولكن يمكن أن يحدث عدم تحمل البيض فجأة في أي عمر ويستمر لسنوات، وهناك عدد كبير من العلامات التي يرسلها الجسم لتنذر بحساسية البيض، مثل: مشاكل الجهاز الهضمي، الانتفاخ أو الإسهال الزائد.

بالإضافة إلى الاضطرابات الهضمية، فإن ردود الفعل التحسسية الشائعة الأخرى تجاه البيض تشمل انسداد الأنف أو القيء أو الطفح الجلدي، ويمكن أن تتراوح هذه الأعراض من خفيفة إلى أكثر حدة، وتحدث بشكل عام بين بضع دقائق إلى بضع ساعات بعد استهلاكه.

وعلى الرغم من أنه ليس من المعتاد، إلا أن هناك حالات من ردود الفعل التحسسية الشديدة للبيض التي تسبب للأشخاص المصابين بالحساسية توقف التنفس وفقدان الوعي.

لذا إذا ظهرت عليك أو طفلك أحد الأعراض السابقة، يوصى باستشارة الطبيب المختص على الفور، حيث يمكن لأخصائي الحساسية معرفة ما إذا كنت مصابا وذلك باختبار وخز الجلد أو فحص الدم، فإذا كانت النتائج غير حاسمة، فقد يُطلب منك تناول كمية صغيرة جدًا من البيض تحت إشرافهم لمراقبة ردود الفعل.