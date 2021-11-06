بالملح والزيتون.. طرق مبتكرة لإعداد الكيك داخل منزلك

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

تعد الكيك أكثر أنواع الحلوى شيوعًا إذ يتم تحضيرها بمختلف الطرق البسيطة والشهية فضلًا عن أشكالها المتنوعة داخل المنزل، وذلك لسهولة توفير مكوناتها في متناول الأيدي، ونستعرض خلال السطور مجموعة من أبرز طرق تحضير الكيك داخل المنزل، حسب الشيف نرمين هنو، ببرنامجها «زي السكر»، المعروض عبر شاشة «سي بي سي سفرة».

كرامب كيك

- مقاديرعمل كرامب كيك

للتوبينج:

110 جرامات سكر بني

55 جراما زبدة

30 جراما دقيق

20 جراما شوفان

ربع ملعقة صغيرة قرفة مطحونة

ربع ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ربع ملعقة صغيرة حبهان مطحون

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب مطحونة

ربع ملعقة صغيرة ملح

كيك:

200 جرام دقيق

1 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

ربع ملعقة صغيرة بيكنج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

115 جراما زبدة

100 جرام سكر

2 بيض

2 ملعقة صغيرة فانيليا

160 ملي زبادي

1 ملعقة صغيرة بشر ليمون ناعم

1 كوب زبيب

- طريقة تحضير كرامب كيك

للتوبينج:

في العجان يخلط سكر بني وزبدة ودقيق وشوفان وقرفة وزنجبيل وحبهان وجوزة الطيب وملح

كيك:

ثم يوضع الخليط في قالب كيك ثم يوضع التوبينج على الوجه

ثم تدخل الفرن على درجه حرارة 160 درجة لمدة 20 دقيقة وتقدم

كيك البلوبيري والكرامبل

- مقادير كيك البلوبيري والكرامبل

العجين 1 ملعقة صغيرة سكر

1 ملعقة كبيرة دقيق

100 مل حليب دافئ

500 جرام دقيق

رشة ملح

200 جرام سكر

400 مل حليب دافئ

2 بيض

100 جرام زبدة درجة حرارة الغرفة

الفواكه 500 جرام توت أزرق

الكرامبل 80 جراما زبدة

80 جراما سكر

110 جرامات دقيق

- طريقة تحضير كيك البلوبيري والكرامبل

تجهز صينية بالزبدة والدقيق

يسخن الفرن على درجة حرارة 170

تخلط الخميرة، والسكر، والدقيق، والحليب الدافئ في العجان حتى تختمر وتتفاعل الخميرة نحو 5 دقائق

تضاف المكونات المتبقية وتخلط

تترك لتختمر نحو ساعة

يضاف نصف العجين في الصينية، ثم يضاف التوت، ثم باقي العجين ثم الكرامبل

تخبز في الفرن 45 – 50 دقيقة

ترك لتبرد تماما

تزين بالتوت وتقدم

الكرامبل:

تخلط جميع المكونات معا، حتى يصبح القوام رمليا ثم يضاف القليل من التوت

كيكة مالحة بالزيتون

- مقادير كيكة مالحة بالزيتون

3 كوب دقيق

1 كوب حليب

50 جراما زبدة

1 كوب زيت نباتي

2 كوب شرائح زيتون

1 كوب جبن مفروم

1 كوب ريحان مفروم

2 ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود

6 بيضات

نصف ملعقة صغيرة ملح

- طريقة تحضير كيكة مالحة بالزيتون

يسخن الفرن إلى 180 درجة مئوية

في وعاء كبير، يخفق البيض مع اللبن والزيت جيدًا حتى تمتزج المكونات

في بولة أخرى، يخلط الدقيق مع البيكنج باودر، الملح والفلفل الأسود

يضاف خليط الدقيق إلى وعاء البيض، يضاف ثم يضاف الريحان، والجبن والزيتون ونستمر في الخلط حتى تمتزج المكونات

تدهن صينية كيكة دائرية بالزبدة ونبطن القالب بورق الزبدة، ثم يصب المزيج فوقها وتوزع بالتساوي

ندخل الصينية الفرن لمدة 50 دقيقة، ثم نخرجها لتبرد الكيك في الصينية لمدة 10 دقائق، وتقدم