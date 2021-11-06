رقص «أم العروسة» ولميس الحديدي في زفاف ابنة هشام عباس (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

احتفل الفنان هشام عباس، بحفل زفاف ابنته «ياسمينا» في مدينة الجونة السياحية، في حفل مقتصر على الأصدقاء المقربين، وشهد الحفل عددا من اللقطات النوعية منها إهداء الفنان هشام عباس أغنية خاصة لابنته بمناسبة زفافها، وأيضًا غناء الفنان إيهاب توفيق والفنان حميد الشاعري، ليشكلان المثلث الغنائي الشهير في الحفلات الغنائية.

وفي مقطع فيديو حصلت عليه «الوطن» من حفل الزفاف، الذي عقد بعيدًا عن كاميرات وسائل الإعلام، ظهرت والدة العروس الدكتورة جيهان زايد، الشهيرة بـ«جيجي»، وهي ترقص مع ابنتها على أغنية للفنان إيهاب توفيق، وأيضًا الإعلامية لميس الحديدي، التي حرصت على حضور الحفل، وارتدت فستانا طويلا لامعا من اللون السيلفر.

وتألقت العروس «ياسمينا» بفستان منفوش من الأسفل ذو صيحة «كب»، وتركت شعرها منسدلًا على كتفيها، بينما ارتدت والدة العروس فستان «نبيتي» من نفس صيحة فستان العروس.

وظهر الفنان هشام عباس، وهو يغني أغنية خاصة لابنته «ياسمينا»، كانت كلماتها: «من يومها وهي دي مهوسة.. ياسمينا هي ما شاء الله والليلة أهي عروسة وأستاذ محمد بقى يا ناس خد الدلع والبسبوسة».

إنجي علي تنشر صورا من الزفاف

وشاركت الإعلامية إنجي علي، جمهورها عبر حسابها على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام» مجموعة من صور من حفل الزفاف، وأظهرت الفنان هشام عباس وزوجته، وعلقت على الصور قائلة: «مبروك لهشام وجيجي»، ونشرت مقطع آخر لغناء الفنان هشام عباس والفنان إيهاب توفيق أغنيتهما الشهيرة «عيني».