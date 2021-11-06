6 طرق غير تقليدية للاستفادة من صودا الخبز.. أبرزها تبييض الأسنان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

يمكن أن يكون لمنتجات الطبخ اليومية مثل صودا الخبز نتائج خارقة على أجسامنا، فهي ليست فعالة فقط في جعل الكعك والحلوى أفضل مذاقا، ولكن يمكن أيضا استخدامها والاستفادة منها بعدة طرق، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "brightside".

1. تبييض الأسنان:

يمكن استخدام صودا الخبز ومزيج الفحم المنشط كمكون أساسي في تحضير معجون أسنان منزلي الصنع يمنحك ابتسامة مشرقة ونظيفة.

المكونات:

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

6 ملاعق كبيرة من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من الفحم النشط.

بضع قطرات من الزيوت الأساسية.

التحضير:

امزج جميع المكونات معًا لصنع معجون أسنان، ويمكن استبدال الفحم المنشط بالفراولة الطازجة وعصير الليمون، ويمكنك أيضًا خلط صودا الخبز وزيت النعناع والماء لصنع غسول الفم الخاص بك.

2. صنع مزيل العرق:

أحد الاستخدامات الرئيسية لصودا الخبز في المطبخ هو القضاء على الروائح غير التقليدية، ما يجعله خيارًا رائعًا لصنع مزيل عرق طبيعي.

المكونات:

ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

ملعقة صغيرة ماء.

زيت جوز الهند.

التحضير:

يمكنك صنع من هذا الخليط عجينة يمكنك الاحتفاظ بها في الثلاجة، واستخدامها لمنع الروائح الكريهة والحفاظ على منطقة الإبط منتعشة.

3. التخلص من الرؤوس السوداء:

يمكنك تحضير قناع وجه منزلي بسهولة باستخدام مكونات بسيطة لتنظيف وجهك، وإزالة الرؤوس السوداء مرة واحدة وإلى الأبد.

المكونات:

ملعقتان كبيرتان من مسحوق الجيلاتين.

ملعقة كبيرة حليب

ملعقة كبيرة عصير ليمون طازج.

3 ملاعق كبيرة من صودا الخبز.

التحضير:

ضعي هذا المزيج على نار هادئة لمدة 4 ثوانٍ في الميكروويف حتى يصبح دافئًا ولكن ليس ساخنًا، ثم اختباره على يدك وإذا كانت درجة الحرارة مناسبة ، قومي بتطبيقه على منطقة الرؤوس السوداء، واتركيه ليجف لمدة نصف ساعة ثم تقشيره برفق، وبعد ذلك ، اغسلي وجهك بالماء ورطبيه.

4. إزالة الهالات السوداء:

إذا تسببت قلة النوم في ظهور الهالات السوداء، فلا داعي للقلق إذا كان لديك صودا الخبز والبابونج والماء في المنزل.

المكونات:

شاي البابونج.

كوب ماء.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

التحضير:

احضري كوبًا من شاي البابونج واتركيه ليبرد، ثم ضيفي صودا الخبز واخلطيهما جيدا، وباستخدام كرة قطنية أو منشفة قطنية، ضعي الخليط تحت عينيك، واتركيه لمدة 10 إلى 15 دقيقة ، ونظفي المنطقة بالماء، ثم ترطيبها.

5. تخفيف حروق الشمس أو الطفح الجلدي:

إذا كنت ترغب في الاسترخاء بعد يوم متعب أو تهدئة الألم من حروق الشمس أو الأكزيما، من الأفضل تجنب المنتجات الكيماوية أو فرك بشرتك بالإسفنج، واستخدام صودا الخبز الدافئ الذي يمنحك بشرة أكثر نعومة ويخفف الالتهابات.

المكونات:

ماء.

ملعقة كبيرة من صودا الخبز.

التحضير:

هناك طريقتبن للقيام بذلك، يمكنك إما صنع عجينة وتطبيقها مباشرة على المنطقة المصابة، أو ملأ حوض الاستحمام بالماء الدافيء، ثم إضافة 1 إلى 2 ملعقة كبيرة من صودا الخبز، ويمكنك أيضًا إضافة بضع قطرات من الزيت العطري المفضل لديك إلى الماء لمساعدتك على الاسترخاء، سيساعد ذلك في تخفيف الطفح الجلدي.

6. تكثيف وتنعيم الشعر:

إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر كثيف، يمكنك الآن تحقيق النتائج باستخدام مزيج محلي الصنع مصنوع من صودا الخبز.

المكونات:

2 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

20 قطرة من زيت الخروع.

التحضير:

ضيفي ملعقة صغيرة من صودا الخبز إلى الشامبو المعتاد، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد، أو صنع الشامبو الخاص بك عن طريق خلط صودا الخبز وزيت الخروع في كوب، وبمجرد أن يبلل شعرك ، اسكبي الخليط واغسلي شعرك ودلكي فروة رأسك لبضع دقائق، واغسلي شعرك، ثم جففيه كالمعتاد بمنشفة.