علامات مهمة تنذر بالإصابة بالجلطة الدموية.. احترس منها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

الجلطات الدموية عبارة عن كتل من الدم تغيرت من حالة سائلة إلى شبيهة بالهلام، وعادة لا تسبب أي ضرر لصحتك، لأنها تحمي جسمك من النزيف عند الإصابة بجرح.

وقد تتطور الجلطة الدموية دون أي إصابات واضحة، وقد لا تتحلل بعد ذلك، كما يمكن أن تكون قاتلة بسبب الظروف التي تؤدي إلى هذا، والتي تتراوح من النوبة القلبية إلى السكتة الدماغية.

ويمكن أن تؤدي الجلطات الشريانية في الدماغ إلى حدوث سكتة دماغية، وتلك التي تتطور في شرايين القلب قد تؤدي إلى نوبة قلبية، بحسب موقع timesnownews.

العلامات والأعراض البارزة لجلطات الدم

عندما تتطور جلطة دموية دون أي إصابة، فإن اكتشاف أعراضها يكون ذا أهمية قصوى لأنها يمكن أن تؤدي إلى تجلط الأوردة العميقة، وهي حالة تحتاج إلى عناية عاجلة وسريعة، ويمكن أن تشمل أعراض جلطات الدم ما يلي:

- ألم في الصدر

- ضيق في التنفس

-ألم الساق

- دفء واحمرار في الساقين

وبعض أعراض جلطات الدم تظهر على كتفيك وفكك، فإذا كنت تعاني من ألم غير مبرر في الفكين أو الكتفين، فقد يكون من أعراض الجلطة التي يمكن أن تؤدي إلى انسداد رئوي أو نوبة قلبية.

ما هو الانصمام الرئوي؟

يشير الانصمام إلى حالة تتكسر فيها جلطات الدم وتنتقل عبر الأوردة أو الشرايين وبالتالي تمنع تدفق الدم السلس، واعتمادًا على مكان تواجدها، يمكن أن تتطور الجلطات الدموية إلى انسداد.

وعلى الرغم من ندرتها في الأشخاص الأصحاء، يمكن أن تتطور الجلطات الدموية لدى أي شخص، ومع ذلك، هناك بعض الأشخاص الذين هم أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة، وهم:

-كبار السن فوق 65 سنة

-تاريخ العائلة

-التدخين

-السمنة أو زيادة الوزن

-الحمل

-التهاب المفصل الروماتويدي

-مرض كرون

-كيفية علاج جلطات الدم

على الرغم من أنه يمكن علاج جلطات الدم بالأدوية، يمكن اتخاذ بعض الخطوات لتقليل خطر الإصابة بها في المقام الأول، وذلك من خلال ما يلي:

-شرب الكثير من الماء لمنع الجفاف، فمن المرجح أن تتطور جلطات الدم عند الجفاف

-تجنب الجلوس في نفس المكان لفترات أطول

-الإقلاع عن التدخين

-ارتداء الجوارب لتحسين الدورة الدموية