الامارات | "القرش السمين" يلفت أنظار العلماء .. هل ابتلع حوتا أم "سمكة حامل" ؟

شكرا لقرائتكم خبر عن "القرش السمين" يلفت أنظار العلماء .. هل ابتلع حوتا أم "سمكة حامل" ؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعرف أسماك القرش البيضاء بوزنها الذي يصل إلى 3 أطنان أحيانا، لكن العلماء عثروا أخيرا على دليل يظهر وجود سمكة من هذا الفصيل وبوزن أكثر من المعتاد، مع بطن ممتلئة تشبه "الكرش".

وتظهر الصورة التي نشرتها صفحة معنية بأسماك القرش، الأربعاء، بطنا منتفخة أكثر من المعتاد لدى أحد أسماك القرش الأبيض.

وكتبت منظمة الحفاظ على القرش الأبيض في المحيط الأطلسي على "فيسبوك"، أن "هناك بعضا من أسماك هذا النوع أدهشت فريق البيانات لدينا".

وقالت إن الفريق كان يحلل لقطات فيديو تظهر أسماك قرش، وصادفوا أثناء ذلك سمكة غريبة الشكل، إذ بدت بطنها مكتنزة بصورة غير طبيعية، وأضافت أن هذا القرش كان ذكرا.

وبدا العلماء في حيرة من أمرهم في البداية، قبل أن يخلصلوا إلى أن القرش ربما التقطت له صورة عقب تناوله الطعام مباشرة.

ولا يعرف عن الأسماك مضغها للطعام، إذ إنها تمزقها وتبلعها، لذلك من المرجح أن وجبة القرش تضمنت شيئا كبيرا، مثل جزء من حوت ميت.

ولقي منشور المنظمة كثيرا من التفاعل على "فيسبوك"، وذهب البعض إلى التخمين قائلين إنه ابتلع سمكة أنثى كانت حاملا.

ووفق "سكاي نيوز عربية" لم يتم الكشف عن مكان التقاط الصورة، لكن هذه الأيام تشهد موسم هجرة القرش البيض من شمال المحيط الأطلسي في المياه الدافئة قبالة جنوب فلوريدا وخليج المكسيك.

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