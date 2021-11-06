متكونش متجوزة.. شروط الاشتراك في مسابقة Miss Egypt international

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

كشف مصمم الأزياء الشهير، بهيج حسين، رئيس مسابقة Miss Egypt international، التي انطلقت، مساء أمس، الجمعة في موسمها الأول، عن تفاصيل المسابقة التي تختلف عن مسابقة Miss Egypt «بنت مصر» المعروفة والشهيرة، قائلًا:«دي تجربة مختلفة مفهاش مقارنة، لأنها مسابقة عالمية، تجربة جديدة بكل المقاييس والمعاير».

وتابع «حسين» خلال حديثه لـ «هُن»: «المسابقة دي فيها 6 ألقاب في النهاية على رأسهم اللقب الأساسي Miss Egypt international، ودي اللي هتمثل مصر في الخارج»، مؤكدًا أن ذلك النوع من المسابقات يساعد على دعم وإعلاء دور السياحة في مصر ووجود أكثر من مسابقة مما يخلق نوع من المنافسة في تقديم الأفضل وهو منافسة المطلوبة لتقديم سفيرات مصريات على مستوى عال من الذوق والثقافة، كما أن الفائزات في المسابقة سيتأهلن للمشاركة وتمثيل مصر في المسابقات الدولية.

وعن الورش التي من المقرر على المتسابقات حضورها، أشار مصمم الأزياء بهيج حسين، إنهم سيحضرون ورشا خاصة بالكاريزما تحت قيادة الفنان تامر فرج، وورش دراما مع الفنان فراس سعيد، وورش اتيكيت مع خبيرة الإتيكيت إيمان عفيفي، والعديد من الورش الأخرى حتى انتهاء الفاعليات.

معايير اختيار متسابقات Miss Egypt international

وأشار رئيس المسابقة عن معايير اختيار متسابقات «Miss Egypt international»، موضحًا أنها تتبع المعاير العالمية، على رأسها ألا يزيد الوزن عن 60 كيلوجراما، ولا يقل طول قامتهن عن 165سم، وعليهن إجادة اللغة الإنجليزية إجادة تامة، وأن تتراوح أعمارهن بين الـ 16 وحتى 25 عاما.

ومن ضمن الشروط أيضا أن تبتعد المتسابقة عن الزواج بسبب المسؤوليات التي تقع على عاتقها حال الفوز، وأن تتمتع بثقافة عالية.

مسابقة Miss Egypt international

وانطلقت مساء أمس الجمعة، فعاليات مسابقة «Miss Egypt international» لاختيار 35 متسابقة، من المرشحات للمنافسة على لقب المسابقة، ومن المقرر أن تبدأ بعدها ورش العمل التأهيلية الخاصة بالمسابقة مباشرة في مجالات متعددة منها: «Gym classes - Catwalk classes - Styling classes - Makeup classes - Egyptology classes».

وضمت لجنة التحكيم للمسابقة كلا من: «مصمم الأزياء بهيج حسين، والاستايلست سعيد رمزي، ويوسف سباهي، مؤسس وكالة فيس تو فيس للمودلينج، والفنان تامر فرج، وملكة جمال مصر لعام 2004 هبة السيسي، والإعلامية ياسمين فهمي، وطبيب الأسنان دكتور أحمد الجمل، وأخصائي التغذية دكتور ريهام العراقي، وملك جمال العالم لعام 2017 مصطفى الأزلي، وكارولين سيموليان».