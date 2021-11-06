تعرف على زوجة هشام عباس بعد تألقها في حفل زفاف ابنتهما.. «الشيف جيجي»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في مدينة الجونة، احتفل الفنان هشام عباس، بزفاف ابنته «ياسمينا» في حفل زفاف مقتصر على الأهل والأصدقاء بعيدًا عن كاميرات وسائل الإعلام، لكنه شهد لقطات مميزة منها غناء والد العروس الفنان هشام عباس لابنته، وظهوره برفقة أصدقائه الفنان إيهاب توفيق والفنان حميد الشاعري، ليشكلان دائمًا المثلث الشهير في الحفلات الغنائية.

وكانت أكثر اللقطات المميزة في حفل زفاف ابنة هشام عباس أيضًا هي ظهور والدة العروس «ياسمينا»، وهي الدكتورة جيهان زايد، الشهيرة في مجال الطهو، وظهرت «أم العروس» بفستان أحمر لامع، وكانت ترقص مع ابنتها التي تميزت بفستان العروس المنفوش ذي صيحة «كب».

وفي التقرير التالي يرصد «هن»، أبرز المعلومات عن «أم العروس» الدكتورة جيهان زايد، بحسب المتداول عنهما في وسائل الإعلام.

من هي زوجة هشام عباس؟

- اسمها الدكتورة جيهان زايد، ويلقبها زوجها الفنان هشام عباس «جيجي».

- تزوجها الفنان هشام عباس في العام 1995، وأنجب منها أبنائه الثلاثة.

- كانت بداية معرفتهما من خلال لقائهما الأول في صالة الجيم.

- الدكتورة جيهان زايد، هي شهيرة في مجال الطهو، وتقدم فقرة مع الإعلامي عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، تحت اسم «الشيف جيجي» تقدم من خلالها أطباقا جديدة مع بعض النصائح والإرشادات في الطبخ.

- عادة ما يتحدث عنها الفنان هشام عباس، ففي إحدى لقاءاته الإعلامية وصفها بأنها المسئولة عن كل شيء في حيات: «جيجي مديرة أعمالي وكل حياتي، فهي تدعمني دائماً وتدير أعمالي ليس كوظيفة وإنما لحرصها على الوقوف الى جانبي.. ونحن متفاهمان كثيراً ولا أثق في أحد سواها لتولّي هذه المهمة الصعبة».

- تعتبر أيضًا المسئولة عن تنظيم حفلات الفنان هشام عباس ومواعيده فهي بمثابة مديرة أعماله، بحسب تصريحات زوجها في إحدى لقاءاته: «جيجي زايد من تنظّم مواعيد حفلاتي ولقاءاتي التلفزيونية وتساعدني في التحضير لأغنيات الألبوم وتعطيني رأيها الذي آخذ به كثيراً، هذا فضلاً عن الجهد الكبير الذي تبذله في تربية أولادنا الثلاثة: علي وياسمينا وتمارا».