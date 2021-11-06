الامارات | البرازيل تفقد واحدة من أشهر مغنياتها في تحطم طائرة

شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تفقد واحدة من أشهر مغنياتها في تحطم طائرة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - لقيت المغنية البرازيلية ماريليا مندونسا مصرعها يوم الجمعة هي ومنتج أعمالها ومساعدها عندما تحطمت طائرة صغيرة كانوا يستقلونها في ولاية ميناس جيرايس.

وقال المكتب الصحفي لمندونسا في بيان إن المنتج هنريكي ريبيرو والمساعد أبيسيلي سيلفيرا دياس فيلهو، وكذلك قائد الطائرة ومساعده، لقوا مصرعهم في الحادث.

واشتهرت ماريليا مندونسا بكونها من أيقونات موسيقى السرتانيجو، وهو النمط البرازيلي من موسيقى الريف، إذ فازت بجائزة لاتين جرامي لعام 2019 عن ألبوم في هذه الفئة. وكانت قد نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو أثناء صعودها إلى الطائرة في وقت سابق من يوم الجمعة.

وغادرت الطائرة من مدينة جويانيا في الغرب الأوسط متجهة إلى كاراتينجا، حيث كان من المقرر أن تحيي مندونسا البالغة من العمر 26 عامًا حفلا موسيقيا في وقت لاحق من يوم الجمعة، وفقا لموقع جي1 الإخباري.

ولا يزال سبب تحطم الطائرة قيد التحقيق، لكن شركة الكهرباء الحكومية سيميج قالت في بيان إن الطائرة اصطدمت بخط توزيع كهرباء مملوك للشركة قبل أن تصطدم بالأرض.

وقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو على تويتر إن الخبر تسبب في صدمة للبلاد بأكملها، مضيفا أن مندونسا كانت واحدة من أعظم فناني جيلها.

وقال بولسونارو في تغريدة «نشعر وكأننا فقدنا شخصا قريبا جدا منا».



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