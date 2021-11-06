هل تشعر بالغضب طوال الوقت؟.. إليك الأسباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-أسماء مرسي

الجميع عرضة للغضب، لكن ليس كل شخص لديه نفس سبب الغضب، وتختلف الأسباب بالنسبة للبعض يكون الغضب ناتجًا عن مشاكل عائلية أو مشاكل مالية، أو ضغوط مرتبطة بالعمل أو علاقة رومانسية، لكن هناك من يعانون من اضطرابات معينة يمكن أن تؤدي إلى مشاكل تتعلق بالغضب والعدوان.

ومع ذلك، فإن بعض الأشياء التي يمكن أن تسبب الغضب لدى الكثير من الأشخاص، نذكرها لكم وفق ما أورد موقع "timesofindia".

- الاكتئاب:

في كثير من الأحيان، يمكن أن يؤدي الاكتئاب إلى الحزن لفترات طويلة وتقلبات مزاجية شديدة، ما يسبب الإحباط والشعور بالغضب.

- الصرع:

يشير الباحثون أن نوبات الصرع المعروفة باسم "النوبة الجزئية البسيطة" يمكن أن تؤثر على عواطفك وتسبب الغضب والشعور بالعدوانية.

- اضطراب الوسواس القهري:

هو نوع من اضطرابات القلق التي تجعل الشخص أكثر عرضة لأفكار الوسواس والسلوك القهري، وفي أغلب الأحيان، قد تؤدي الحاجة إلى إكمال طقوس معينة أو اتباع جدول زمني وعدم القدرة على القيام بذلك بالضبط إلى إثارة الإحباط، ما يؤدي إلى الغضب.

- اضطراب ثنائي القطب:

يمكن أن يسبب تغيرات جذرية في مزاجك وشخصيتك، حيث قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من هذا الاضطراب من نوبات الغضب.

- تناول الكحول والمخدرات:

وفقًا للخبراء ، فإن الإفراط في استهلاك الكحول والعقاقير غير الضرورية إلى الحرمان من القدرة على التفكير بوضوح وعقلانية، ما يساهم في ضعف قدرتك على التحكم في دوافعك، مما يؤدي إلى الغضب.

ما العلامات التي تشير إلى شخص ما يعاني من مشاكل الغضب؟

نظرًا لأن الغضب هو عاطفة طبيعية، فقد يكون من الصعب معرفة ما إذا كنت تعاني من مشاكل الغضب وما إذا كنت بحاجة إلى التعامل معها، ومع ذلك هناك بعض العلامات والأعراض المميزة لشخص يعاني من مشاكل الغضب.

- تكرار حالات الانفعال والإحباط.

- الشعور بالإرهاق من العديد من المشاعر السلبية في نفس الوقت.

- أعراض جسدية مثل ارتفاع ضغط الدم وخفقان القلب والوخز في الجسم.

- الإساءة اللفظية والجسدية في بعض الأحيان.