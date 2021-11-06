5 أسباب توضح أهمية النوم الجيد.. الحرمان منه يزيد الوزن

القاهرة - سمر حسين - صحة

النوم أحد العمليات الحيوية التي يحتاج إليها الإنسان بشكل يومي، حفاظًا على صحة جسده، وللتغلب على الشعور بالإرهاق والتعب، إذ ينصح الأطباء دائمًا بالنوم الجيد لمدة ثماني ساعات يوميا، لتوفير ما يحتاجه الجسم من راحة.

أسباب أهمية النوم الجيد

ويقدم موقع «healthline» الصحي العالمي، مجموعة من أسباب أهمية النوم الجيد لصحة الإنسان بشكل عام والتي من بينها:

1- ارتباط قلة النوم بزيادة الوزن

يميل الأشخاص الذين يعانون من قصر مدة النوم إلى زيادة الوزن بشكل ملحوظ أكثر من أولئك الذين يحصلون على قسط كافٍ من النوم، ففي الواقع تعد فترة النوم القصيرة من أقوى عوامل خطر الإصابة بالسمنة.

ويُعتقد أن تأثير النوم على زيادة الوزن ناتج عن عوامل عديدة، بما في ذلك الهرمونات وعدم الانتظام في ممارسة الرياضة.

2- يميل الأشخاص الذين ينامون جيدًا إلى تناول سعرات حرارية أقل

تشير الدراسات إلى أن الأفراد المحرومين من النوم لديهم شهية أكبر ويميلون إلى تناول المزيد من السعرات الحرارية، حيث يعطل الحرمان من النوم التقلبات اليومية في هرمونات الشهية ويُعتقد أنه يسبب ضعف تنظيمها.

3- النوم الجيد يمكن أن يحسن التركيز والإنتاجية

النوم مهم بشكل كبير لجوانب مختلفة من وظائف المخ، وهذا يشمل الإدراك والتركيز والإنتاجية والأداء، فكل تلك العوامل تتأثر سلبًا بالحرمان من النوم.

4- النوم الجيد يمكن أن يزيد من الأداء الرياضي

في دراسة أجريت على مجموعة من لاعبي كرة السلة، تبين أن النوم الأطول يحسن بشكل كبير السرعة والدقة وأوقات رد الفعل والصحة العقلية، فيما ارتبطت مدة النوم الأقل أيضًا بضعف أداء التمارين والقيود الوظيفية وبشكل خاص لدى النساء الأكبر سنًا.

5- الأشخاص الذين يعانون من قلة النوم أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب

يمكن أن يكون لجودة النوم ومدته تأثير كبير على العديد من عوامل الخطر الصحية، يعتقد أن هذه هي العوامل المسببة للأمراض المزمنة، بما في ذلك أمراض القلب والسكتة الدماغية.