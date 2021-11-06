طريقة عمل البليلة في المنزل بخطوات بسيطة.. تساعد في الوقاية من كورونا

القاهرة - سمر حسين - مطبخ

البليلة طبق شهي، يفضله كثيرون، خاصة الأطفال في الصباح، كما إنها من الأكلات المرتبطة بفصل الشتاء، لإمدادها الجسم بالطاقة، كونها غنية بالفيتامينات والسكريات والمعادن والكالسيوم، كما إنها تساعد في تدفئة الجسم أيضًا. ولضمان تناولها بجودة ومذاق مميز، ويقدم لك «هن» طريقة عمل البليلة في المنزل في خطوات سريعة.

مقادير عمل البليلة باللبن

قمح مقشر

حليب

حليب بودرة

فانيليا

نشا

سكر

قشطة

طريقة عمل البليلة باللبن والنشا

- في البداية، انقعي حبوب القمح في وعاء عميق، لمدة 8 ساعات في الماء، ثم قومي بتصفيتها من الماء.

- في الخطوة التالية، انقلي الحبوب بعد تصفيتها في الماء الساخن، واتركيها على النار حتى تنضج.

- انتقلي للخطوة الثالثة، وانقلي القمح في وعاء آخر.

- امزجي الحليب مع السكر والفانيليا والنشا والحليب البودره وقلبيهما جيدًا على البارد، ثم نضعهم على النار حتى الغليان.

- امزجي اللبن ولبن البودرة والنشا والسكر والفانليا على نار هادئة ونضغ البليلة مع التقليب حتى نصل للسمك المطلوب.

طاجن بليلة باللبن والنشا

يمكنك تحضير البليلة في طاجن بدلًا من الطريقة التقليدية المعروفة، بالخطوات التالية:

مقادير طاجن بليلة باللبن والنشا

قمح بليلة

سكر

زبيب

لبن

جوز هند

قشطة بلدي

نشا

طريقة عمل طاجن بليلة باللبن والنشا

- في البداية، اسلقي القمح، ثم اخلطيه مع السكر، وضعيه في الطاجن.

- اخلطي اللبن والنشا سويًا، ثم ضيفيه على الخليط.

- ضيفي الزبيب وجوز الهند والقشطة.

- ضعي الطواجن في الفرن حتى يحمر الوجه، تقدم ساخنة.

هل تساعد البليلة في الوقاية من كورونا؟

سؤال شائك، أجاب عنه الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، خلال لقائه من قبل، ببرنامج «مساء Dmc»، المذاع على فضائية Dmc، مؤكدًا أن البليلة تساعد في الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لكونها تساهم بصورة كبيرة في تقوية جهاز المناعة، من خلال تعزيز قوة كرات الدم البيضاء، ما يساعد في الحماية من الإصابة بالفيروس التاجي الذي يهدد سكان العالم، في ظل عدم التوصل إلى علاج نهائي له.