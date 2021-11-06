فراس سعيد «بشعره الأبيض» يكشف سر شبابه للرجال.. وعلاقته بملكات الجمال

القاهرة - سمر حسين - للرجال فقط

حرص الفنان الشهير، فراس سعيد، على التواجد اليوم، ضمن لجنة تحكيم، مسابقة Miss Egypt international، التي انطلقت اليوم في موسمها الأول، بإحدى الفنادق الكُبرى بمحافظة الجيزة، لاختبارات الفتيات المتقدمات للحصول على اللقب، مؤكدًا أنه يحاول دومًا التواجد بمسابقات ملكات الجمال المختلفة، لإيمانه بدور وأهمية المسابقة للفتيات.

لازم تكون مثقفة «مش بس جميلة»

وعن أسس اختياره للمتسابقات، أشار «فراس» إنه دائمُا ما يبحث عن الفتيات اللاتي يجمعن بين الثقافة والجمال، وليس أمرًا واحدًا منهما فقط: «لازم تكون مثقفة مش بس جميلة».

كما نوه الفنان إلى أهمية شخصية المتسابقة التي ستحمل اللقب في النهاية، قائلًا: «الشخصية لازم تكون جميلة، فيها حضور وذكاء، وتشد، لازم تكون شخص دبلوماسي، وتقدر تمثل بلدها وتتكلم باسمها، وتكون واثقة إن مفيش ست مش جميلة، وكل واحدة جمالها متبلور».

وعن الصفات التي لا يقبلها، كعضو لجنة تحكيم في الفتيات المتقدمات للمسابقة، أوضح فراس سعيد، إنه لا يُفضل من تدعي الثقافة أو المعلومة: «مفهاش حاجة لو قالوا منعرفش، مش لازم يطلعوا عارفين كل حاجة، المهم يتعلموا، ويحاولوا يطوروا من نفسهم».

فراس: مثلت مع ملكات جمال

وعن رؤيته للفنانات اللاتي شارك معهن التمثيل، وعلى رأسهن الفنانة ليلى علوي ونجلاء بدر، أكد فراس سعيد، إنه يرى أن جميع من شاركهن التمثيل ملكات جمال: «مثبت مع داليا البحيري، ودي ملكة جمال فعلًا، وكان معاها اللقب، لكن كل اللي مثلت معاهم ملكات جمال بردة».

فراس يكشف سر شبابه

وعن سر احتفاظه بشبابه ومظهره، نصح الفنان فراس سعيد، الرجال بضرورة الالتزام بالرياضة والاستمرار عليها للحفاظ على الجسد واللياقة: «مش ببص لعمري الحقيقي لأنه مجرد رقم، بشوف نفسي 17 سنة مش أكتر».

متابعًا، خلال حديثه لـ«هُن»، على هامش فعاليات المسابقة: «لازم تكون شخص إيجابي ومُحب للحياة، وقتها هتشوف نفسك لسه صغير».

فيلم ودراما.. هذه أعمالي القادمة

وعن أعماله الفنية المقبلة، أكد الفنان إنه يحضر لفيلم رعب بالفعل، بمشاركة الفنانة درة، كما إنه يقرأ عدة سيناريوهات لأعمال درامية كثيرة لرمضان المقبل.

مسابقة Miss Egypt international

وانطلقت اليوم، فعاليات مسابقة Miss Egypt international لاختيار 35 متسابقة، من المرشحات للمنافسة على لقب المسابقة، ومن المقرر أن تبدأ بعدها ورش العمل التأهيلية الخاصة بالمسابقة مباشرة في مجالات متعددة منها: «Gym classes - Catwalk classes - Styling classes - Makeup classes - Egyptology classes».

وضمت لجنة التحكيم للمسابقة كلا من: «مصمم الأزياء بهيج حسين، والإستايلست سعيد رمزي، ويوسف سباهي، مؤسس وكالة فيس تو فيس للمودلينج، والفنان تامر فرج، وملكة جمال مصر لعام 2004 هبة السيسي، والإعلامية ياسمين فهمي، وطبيب الأسنان دكتور أحمد الجمل، وأخصائي التغذية دكتور ريهام العراقي، وملك جمال العالم لعام 2017 مصطفى الأزلي، وكارولين سيموليان».